Poskupljenje kafe u julu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori bi u julu moglo doći do osjetnog poskupljenja kafe, najavili su pojedini vlasnici firmi koji se bave prodajom tog proizvoda.

U kojem iznosu, to još nije poznato, ali prema najavama, kafa bi mogla da poskupi do 20 odsto, javlja TVCG.

Prodavci objašnjavaju da cijenu diktira poskupljenje sirove kafe na svjetskom nivou i uvjeravaju da su prinuđeni na taj korak, prenosi portal RTCG.

Od zrna pa do kafe u kesi dug je put. Sirova kafa brodovima stiže iz Indije, Brazila i Vijetnama a ove godine zbog vremenskih prilika tamo bilježe slabu berbu. Sve to utiče na skok cijena ove sirovine na berzi gotovo 100 odsto.

Vlasnik fabrike kafe Crnagorakop, Slobodan Babić, kazao je da su velike suše i vremenske nepogode znatno uticale da poskupe transporti.

“Velike suše bile su u Indiji, Brazilu, kao i velike kiše, i to je dosta ugrozilo, tako da su te vremenske nepogode dosta uticale, a i ratne prilike su uticale da znatno poskupe ti transporti. Mi lično iz Crne Gore ne možemo uticati”, kazao je Babić.

Zato pojedine firme koje se bave prodajom kafe najavljuju poskupljenje ovog artikla do 20 odsto.

U firmi Crnagorakop kažu da će ipak sačekati.

“Realno je da na ovim cijenama bude poskupljenje, ja se čak plašim da će biti veće. Ne znam šta će se izdešavati, to je berzanska roba, u ovih 15 dana. Mi sigurno do 15. nećemo podizati cijene, a 15. ćemo da vidimo šta i kako dalje”, poručio je Babić.

A 100 grama kafe u marketima košta oko 1,2 EUR, a šoljica, za mnoge omiljenog napitka, nema cijenu, poručuju građani.

Dan bez šoljice kafe stoga je mnogima nezamisliv, ali kako sad stvari stoje, izvjesno je da će ovog ljeta biti skuplje.

“Tako da nije popularno i naša politika nije da svako malo dižemo cijene. Kad budemo podigli cijenu kafe želimo da poručimo potrošacima da je to bila situacija da nijesmo mogli dalje”, naveo je Babić.

