Poreski dug oko 320 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveći poreski dužnici duguju državi oko 320 miliona EUR, skoro koliko bi koštala naredna dionica auto-puta od Smokovca do Andrijevice, čija je izgradnja u Studiji opravdanosti procijenjena na 341 milion EUR.

Vijesti pišu da bi se tim poreskim dugom moglo napraviti i tačno deset gradskih bolnica, kakva je projektom predviđena u Podgorici.

Prema novoj crnoj listi Uprave prihoda i carina, na listi 200 najvećih dužnika za neplaćanje poreza na dodatu vrijednost (PDV), na dobit, na promet nepokretnosti i koncesija duguje 150 miliona EUR, lista od 50 najvećih dužnika za porez i doprinose na zarade zaposlenima duguje 65 miliona EUR, a ukupan dug sto najvećih dužnika koji su u stečaju iznosi 105 miliona EUR.

Samo tri kompanije iz bivše poslovne grupacije Dragana Brkovića – Vektra Montenegro, Vektra Jakić i Vektra Boka državi duguju 22 miliona EUR, koliko bi koštao kilometar i po auto-puta na ovoj dionici.

Od firmi koje nijesu u stečaju najveći dužnik je “Vektra Jakić” sa ukupnim dugom od 11,7 miliona EUR, i ona se nalazi u programu reprograma, odnosno ima mogućnost da dug isplaćuje na rate. Na drugom mjestu je Spic ronghe international (Montenegro) limited koja duguje 10,4 miliona, a ova firma se zbog učešća u projektu gradnje vjetroparka Možura nalazi pod istragom tužilaštva.

Na trećem mjestu se nalaze Plantaže koje za poreze duguju deset miliona EUR, a ušle su u reprogram plaćanja ovih obaveza na rate, a postoje i mogućnosti da dio ovih starih dugova izmiri i ustupanjem državi dijela svojih nekretnina.

Tehnoput u vlasništvu Saše Aćimića duguje državi sedam miliona EUR. Ovoj firmi računi su u neprekidnoj blokadi od decembra 2012. godine. Na istoj adresi od jula 2013. godine radi firma Tehnoput mne čiji je vlasnik Rajko Ivanović, a ona je ušla u blokadu u julu ove godine sa dugom od 97 hiljada EUR.

Državna kompanija Željeznički prevoz za poreze duguje 6,2 miliona EUR. Aerodromi Crne Gore još vuku dio poreskih dugova nastalih u periodu pandemije, pa su na kraju avgusta dugovali 5,2 miliona EUR, a podnijeli su zahtjev za reprogram poreskog duga.

Vektra Boka za sve poreze i doprinose duguje ukupno 4,3 miliona EUR. Firma Binex, čija je direktorica Valentina Martinović, a osnivač oš-šor firma Binex gropu LP, duguje za porez četiri miliona EUR.

Cijevna komerc biznismena Danila Petrovića za poreze duguje četiri miliona EUR. Njen račun je u neprekidnoj blokadi od aprila 2020. godine.

Državna firma Održavanje željezničkih voznih sredstava duguje za poreze 3,9 miliona EUR, a Željeznička infrastruktura tri i po miliona. Firma Izbor iz Bara, čiji je vlasnik bivši privatizacioni fond Eurofond, za poreze državi duguje 3,6 miliona EUR.

A – KOP čiji je vlasnik Ivan Petričević, za poreze duguje 3,6 miliona EUR. Računi ovoj firmi blokirani su od decembra 2013. godine. Firma Livello trading iz Podgorice za poreze duguje 3,2 miliona EUR. Njen vlasnik je istoimena of-šor firma, a direktor je Matiljda Đurapčević.

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju duguje državi tri miliona EUR za poreze, dok njegov osnivač Savez sindikata ima i svoj dug poseban poreski dug od 640 hiljada EUR. Vuk Petrol i Family shop RVD duguju po 3,1 miliona EUR.

Firma Montival iz Podgorice čiji je osnivač of-šor firma Net Pay a direktor Zoran Boljević, duguje državi 2,6 miliona EUR. Work Finder biznismena Kadrija Hadžilarija duguje za poreze 2,6 miliona EUR, a njen račun je u blokadi od juna 2016. godine.

Državni Institut “Simo Milošević” dužan je za poreze dva i po miliona EUR. Toliki poreski dug ima i Hermes Solution čiji je vlasnik of-šor firma Formatex Technology LTD, a direktor Slavka Anđušić.

