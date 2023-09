Ponovo na prodaju zemljište u Tološima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže raspisala je treći poziv za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti u Podgorici, sa najnižom početnom cijenom od 714,84 hiljade EUR.

Predmet prodaje je zemljište, odnosno više parcela, ukupne površine 10,95 hiljada metara kvadratnih u naselju Tološi, a prodaje se isključivo kao cjelina u viđenom stanju.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 30 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Pravo učešća imaju građani i preduzeća koji ispunjavaju zakonske uslove za sticanje nepokretne imovine u Crnoj Gori.

Prijave se mogu podnositi do ponedjeljka do 11 sati, a licitacija će se obaviti u četvrtak u upravnoj zgradi Plantaža.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaz o uplati depozita ili bankarske garancije, u iznosu od pet odsto od najniže početne cijene nepokretnosti.

