Politička stabilnost osnov za dalje investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postizanje političke stabilnosti predstavlja osnov za dalje investicije i otvaranje većeg broja radnih mjesta u privatnom sektoru i to bi trebalo da bude primarni zadatak donosioca odluka u Crnoj Gori, ocijenio je izvršni direktor One Crna Gora, Branko Mitrović.

On je kazao da je prošla godina donijela značajan oporavak na sveukupnom tržištu kroz pozitivan trend poslovanja, ali da su i dalje prisutni značajni uticaji globalne nestabilnosti.

“Prisutan je i uticaj jake inflacije i porasta cijena jednog dijela inputa koji su telekomunikacionim kompanijama potrebni za rad, što se odražava na poslovanje kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu”, rekao je Mitrović u intervjuu agenciji Mina-business.

Ipak, kako je naveo, čini se da pored brojki koje govore o blagom oporavku, razlog da budu optimistični uliva i činjenica da nakon stagnacije investicija, koja se obično dešava na prelazu između generacije tehnologija, sada idu ka mreži budućnosti.

“Svakako, jedna od najznačajnijih tačaka razvoja je uspješno završena aukcija spektra u decembru prošle godine, na kojoj je kompanija One, investicijom od skoro tri miliona EUR, obezbijedila spektar za pokrivanje cijele Crne Gore 5G signalom”, objasnio

je Mitrović.

Kupivši frekvencije na 700 megaherca (MHz) i 3600 MHz na period od 15 godina otvorili su, kako je precizirao, dinamičan i uzbudljiv period u kojem će njihovim korisnicima obezbijediti superiorno 5G iskustvo, ali i otvoriti nove mogućnosti za rast njihovog poslovanja.

“Spremnost 4iG-a da uloži u idealne resurse za implementaciju 5G, kao i u druge srodne investicije, motiviše nas da stremimo ka uspjehu, a zbog naših korisnika ka inovacijama i kvalitetu”, poručio je Mitrović.

Prema njegovim riječima, ova godina nije mogla započeti na bolji način.

“Ponosni smo što je 4iG potpisala istorijski ugovor o kupovini Vodafona Mađarska. Na taj način, 4iG postaje važno ime kada je riječ o globalnom telekomunikacionom tržištu. Kada je pak riječ o našoj regiji, lideri Grupe su, nakon kupovine One Crna Gora i dva operatora u Albaniji, izrazili interesovanje za nove investicije kako u Crnoj Gori, tako i u regionu”, rekao je Mitrović.

On je, govoreći o poslovanju kompanije One u prethodnoj godini, kazao da je ostvarena najveća investiciona aktivnost, u poređenju sa periodom od čak prethodnih pet godina.

“Kada je riječ o planovima za ovu, obećavamo da će planirane investicije značajno prevazići one od prošle godine”, dodao je Mitrović.

Sve to, kako je ocijenio, pokazuje snažnu opredijeljenost 4iG da ulaže u naše tržište, te da ima dugoročne planove vezane za Crnu Goru.

“Izuzetno smo zadovoljni postignutim poslovnim rezultatima u prethodnoj godini. Osnov za takav rezultat, prije svega, čini jaka i stabilna baza korisnika koji su odabrali One za svog mobilnog operatera, pa tako naš ključni, postpejd segment fizičkih lica, bilježi rast od skoro deset hiljada novih korisnika u protekloj godini”, precizirao je Mitrović.

Takođe ostvarili su i, kako je naveo, sjajne rezultate u turističkoj sezoni, sa preko 111 hiljada prodatih pripejd kartica i sa rekordnim brojem romera koji su odabrali baš njihovu mrežu i doprinijeli ostvarenju pozitivnog rezultata.

“Uspješnost sezone najbolje ilustruje podatak da je u piku tokom jednog dana čak 150 hiljada turista odabralo uslugu roaminga u One mreži, što je 19 odsto više u odnosu na 2021, a čak 25 odsto više u odnosu na rekordnu 2019. godinu”, podsjetio je

Mitrović.

Prema njegovim riječima, ubrzan je i trend digitalizacije poslovanja, imaju rekordan broj korisnika MojOne aplikacije i to 30 odsto više u odnosu na prošlu godinu, rast broja plaćenih računa putem MojOne aplikacije koji je u odnosu na prošlu godinu porastao 60 odsto i rast broja online prepaid dopuna u odnosu prošlu godinu 85 odsto.

“Vjerujemo da će se ovaj trend još više ubrzati i u ovoj godini”, dodao je Mitrović.

Dio te uspješne slagalice je, kako je kazao, svakako činjenica da su u protekloj godini značajno proširili njihov tim i zaposlili veliki broj profesionalaca iz različitih oblasti, koji su dobili priliku da svojim znanjima i vještinama doprinose uspjesima njihove kompanije.

“Pored otvaranja novih radnih mjesta, šansu za sticanje prvih profesionalnih koraka pružili smo i velikom broju tek svršenih studenata, što nas posebno raduje”, saopštio je Mitrović.

On je, govoreći o puštanju u komercijalnu upotrebu 5G mreže, podsjetio da je kompanija One nedavno obezbijedila idealne resurse za implementaciju 5G mobilne mreže visokih performansi i kapaciteta.

“Ono što je svakako dalo pečat prethodnom periodu jesu naša zalaganja da danas gradimo mrežu za budućnost. Nakon što smo One 5G mrežu pustili u komercijalnu upotrebu u Podgorici, Tivtu, Bijelom Polju, Cetinju i Nikšiću, još snažnije nastavljamo sa našim planom da mrežom budućnosti pokrijemo cijelu Crnu Goru, kako bi naši korisnici osjetili prave benefite 5G mreže”, rekao je Mitrović.

5G tehnologija, kako je objasnio, prije svega znači kvalitetniju i stabilniju konekciju, kraće vrijeme da se pristupi sadržajima, bolji kvalitet razgovora i naravno veće brzine prenosa podataka, reda jedan gigabit po sekundi (Gb/s) u oblastima koje će biti pokrivene ultra brzim 5G signalom.

“Sve u svemu, ova godina biće u znaku 5G razvoja. Prva polovina biće posvećena razvoju mrežne infrastrukture, što je zahtjevan i složen poduhvat, nakon čega ćemo raditi na razvoju 5G ponude za određene segmente”, kazao je Mitrović.

On je, govoreći o One brandu koji je predstavljen 1. marta prošle godine, kazao da je za kratko vrijeme uspio da se na tržište pozicionira kao prepoznatljivi lokalni brend.

“Donio je svježinu, nov način komunikacije i kao jednu od svojih ključnih vrijednosti promovisao transparentnost”, ocijenio je Mitrović.

On je kazao da su osluškivali njihove korisnike, pratili njihove zahtjeve i potrebe tokom proteklog perioda i radili na identifikaciji segmenata ponude gdje su mogli da urade više.

“Pored planiranih unapređenja same ponude, očekujemo da korisnici osjete vidljive benefite od digitalizacije poslovanja. U tom kontekstu, u njihovoj mreži imaju na raspolaganju MojOne aplikaciju, gdje imaju mogućnost da realizuju većinu svojih zahtjeva”, objasnio je Mitrović.

Takođe, lansiranjem WebChat platforme, putem koje korisnici u roku od jednog minuta mogu da stupe u kontakt sa One agentima u cilju rješavanja problema ili dobijanja informacije, ubjedljivo je najbrži i najdirektniji pristup korisničkoj podršci.

“Budući da možemo reći da su ove naše ideje uspješno realizovane, možemo slobodno reći i da smo uspjeli da ispunimo obećanje koje smo dali prilikom uvođenja brenda”, rekao je Mitrović.

No, kako je kazao Mitrović, nije tu kraj.

“Obećavamo da ćemo i ove godine nastaviti sa unapređenjima i razvojem, i dosljedno se fokusirati na najbolji kvalitet usluge za naše korisnike”, dodao je Mitrović.

On je, na pitanje da li je ime kompanije nakon promjene brenda sve više prisutno u širem društvenom kontekstu, pokazujući njenu društvenu odgovornost, odgovorio da je One kao društveno-odgovorna kompanija nastavila da doprinosi zajednici u kojoj posluju.

“Obezbijedili smo učenicima širom Crne Gore sredstva za rad po mjeri digitalnog doba u kojem živimo”, dodao je Mitrović.

U prethodnoj godini podržali su, kako je kazao, mlade ljude, ali i potpisivanjem značajnog ugovora o sponzorstvu sa Crnogorskim olimpijskim komitetom postali Olimpijska mreža Crne Gore.

“Radujemo se toj saradnji u narednom periodu kroz realizaciju društveno odgovornih projekata”, kazao je Mitrović.

On je rekao da su u kompaniji pažljivo birali projekte u kulturi koje su vezali za njihovo ime i tako imidž kompanije učinili još sjajnijim.

“To naše zalaganje nije ostalo neprimijećeno, zbog čega je po ocjeni Unije poslodavaca Crne Gore, One ove godine dobitnik nagrade za društveno odgovorno poslovanje u kategoriji Briga za zajednicu”, naveo je Mitrović.

Kada je riječ o tom dijelu njihovog identiteta, i tu, kako je zaključio, nastavljaju započeti put, sa novim idejama i još većom motivacijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS