Pokrenuta inicijativa za formiranje Mreže turističkih gradova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokrenuta je inicijativa za formiranje Mreže turističkih gradova u Novom Sadu, gdje su boravili predstavnici Turističke organizacije Budva i Morskog dobra.

Oni su na poziv i inicijativu Turističke organizacije Novog Sada boravili u najvećem gradu Vojvodine gdje su se sa predstavnicima gradova i turističkih organizacija iz Beograda, Herceg Novog, Banjaluke, Tuzle, Skoplja i Turističke organizacije Srbije susreli na temu formiranja Mreže turističkih gradova.

Gosti su se susreli sa gradonačelnikom Novog Sada, Milanom Đurićem, nakon čega je održan radni sastanak u prostorijama Turističke organizacije Novog Sada na kojem su razmatrani modeli buduće saradnje.

Iz TOB-a je saopšteno da su učesnici sastanka upoznati i sa turističkim znamenitostima grada koji je prošle godine nosio titulu Evropske prijestonice kulture.

Direktor Turističke organizacije Novog Sada, Branimir Knežević, kazao je da se vizija saradnje kroz Mrežu turističkih gradova ogleda u razmjeni iskustava, znanja i ideja na polju razvoja i promocije turizma destinacija, u prepoznavanju određenih problema i njihovom što efikasnijem rješavanju.

“Promocija će se razvijati u pravcu što većeg približavanja potencijalnim turistima, tako što ćemo, pored zajedničkih nastupa na sajmovima turizma i kampanje putem elektronskih i drugih medija, predstaviti svoju destinaciju na najvećim regionalnim manifestacijama i festivalima, koji generišu najviše posjetilaca”, naveo je Knežević.

Ideja za formiranje Mreže turističkih gradova proistekla je iz ranijih dogovora, potpisanih protokola o saradnji, kao i zajedničkih promocija na sajmovima i sličnim događajima.

