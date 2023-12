Podrška EIB značajno utiče na zaposlenost i investicije

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Mala i srednja preduzeća (MSP) u regionu, koja su bila korisnici kredita Evropske investicione banke (EIB), zabilježila su rast zapošljavanja od 15 odsto, pokazao je izvještaj o uticaju posredničkog kreditiranja EIB na preduzeća na Zapadnom Balkanu.

„To znači približno 15 dodatnih radnih mjesta na svakih milion EUR plasiranih kredita EIB“, pokazao je izvještaj, koji je objavljen početkom sedmice.

Izvještaj je pokazao da EIB igra ključnu ulogu u kreditnoj podršci MSP u regionu, kao i da su korisnici kredita zabilježili rast zapošljavanja i prestigli slične kompanije koje nijesu dobile finansijska sredstva.

Izvještaj se, kako je objavljeno, bavi procjenom uticaja posredničkog kreditiranja EIB na MSP u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, u periodu od 2009. do ove godine.

„Tokom tog perioda, EIB je finansirala kredite pod povoljnim uslovima za 28,4 hiljade preduzeća. Kompanije koje su koristile te kredite zabilježile su rast ukupne imovine od 20 odsto i značajan rast stalne, 35 odsto, u poređenju sa onima bez takve podrške, pokazujući važnost povećanog pristupa finansiranju pod povoljnim tržišnim uslovima za firme“, pokazao je izvještaj.

Istraživanje je pokazalo i da je pozitivno dejstvo posredničkog kreditiranja EIB izraženije kod preduzeća koja ranije nijesu imala pristup finansiranju.

Potpredsjednik EIB-a, Kirijakos Kakuris, saopštio je da posredničko kreditiranje EIB igra ključnu ulogu u podsticanju rasta MSP i privrednog razvoja na Zapadnom Balkanu.

„Pozitivan uticaj na zaposlenost i investicije dodatno ukazuje na značaj podrške EIB u obezbjeđivanju finansijskih sredstava i pokretanju održivog privrednog rasta. Posvećeni smo daljoj podršci privatnom sektoru u regionu”, rekao je Kakuris.

Glavna ekonomistkinja EIB-a, Debora Revoltela, navela je da studija pokazuje pozitivno dejstvo finansiranja EIB na jačanje kapaciteta preduzeća za investiranje, proširenje i doprinos dugoročnom razvoju regiona.

Ona je naglasila i ključnu ulogu EIB u podsticanju finansijske inkluzije, time što je nekim MSP omogućen pristup bankarskim zajmovima po prvi put.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS