Podrška EBRD za brojne infrastrukturne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), prema riječima njenih predstavnika, kroz aktuelne projekte u Crnoj Gori pruža podršku realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata, kao i jačanju sektora malih i srednjih preduzeća, koji predstavlja ključni izvor rasta crnogorske ekonomije.

Guvernerka Centralne banke (CBCG) Irena Radović sa saradnicima sastala se danas sa timom EBRD-a, kojeg je predvodio šef kancelarije te finansijske institucije u Crnoj Gori, Remon Zakaria.

„Ključna tema sastanka odnosila se na projekat WE Finance Code koji je usmjeren na unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća kojima rukovode žene. U cilju konkretizacije daljih koraka na planu realizacije ovog projekta, guvernerka CBCG i predsjednica EBRD-a potpisaće Memorandum o saradnji između ove dvije institucije“, navodi se u saopštenju CBCG.

Radović je naglasila potrebu daljeg angažovanja na poboljšanju pristupa izvorima finansiranja, posebno za ranjive kategorije, koje uključuju žene i mlade.

„Vjerujem da kroz pažljivo osmišljene projekte i tijesnu saradnju regulatora, finansijskog sektora i EBRD-a, možemo doprinijeti stvaranju povoljnijeg biznis ambijenta i unapređenju pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća“, kazala je Radović.

Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim inicijativama, čija bi realizacija doprinijela ostvarenju ciljeva oko kojih su se sagovornici saglasili i dogovoren je nastavak komunikacije ovim povodom.

