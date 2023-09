Podaci iz Kine zadržali cijene nafte blizu 90 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu 90 USD budući da je ulagače zabrinuo pad kineskog izvoza, potisnuvši u drugi plan najavu smanjenog snabdjevanja iz Saudijske Arabije i Rusije.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u srijedu i iznosila je 90,4 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 21 cent nižoj cijeni, od 87,33 USD, prenosi Hina.

Trgovce je ove sedmice zatekla objava Saudijske Arabije da će smanjivati snabdjevanje milion barela dnevno do kraja godine. Očekivali su da će odluku o smanjenom snabdjevanju produžiti do kraja oktobra.

I Rusija je objavila da će smanjivati izvoz do kraja godine, za 300 hiljada barela dnevno.

Dva vodeća izvoznika plasiraće tako na tržište manje barela povrh dogovora Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o smanjivanju proizvodnje do kraja iduće godine.

Podršku cijeni pruža i pad zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, 5,5 miliona barela, prema procjenama izvora koji se pozivaju na izvještaj Američkog instituta za naftu (API), objavljeno dan kasnije, u srijedu, zbog praznika na početku sedmice.

Raspoloženje na tržištu prigušio je pak podatak o padu kineskog izvoza u avgustu, četvrti mjesec zaredom, zbog slabe strane potražnje u uslovima podignutih kamatnih stopa i trgovinskih sporova sa SAD-om.

Izvoz se na godišnjem nivou smanjio 8,8 odsto, na uvoz za 7,3 odsto. Ulagače je donekle umirio skok uvoza sirove nafte, za čak 30,9 odsto.

“Ulagače koji špekulišu s rastom cijena pokolebao je smanjeni izvoz kineskih proizvoda, uprkos povećanju uvoza nafte”, objasnio je Tamas Varga iz PVM Oila.

Cijene je zakočilo i pojačano snabdjevanje iz Irana i Venecuele, koja bi mogla nadomjestiti dio saudijskog i ruskog izvoza.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu poskupio 86 centi, na 92,30 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS