Plan spašavanja Instituta sjutra na dnevnom redu Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi sjutra na sjednici trebalo da razmatra punu informaciju o Planu spašavanja i restrukturiranja Instituta „Simo Milošević“, kojim se, kako je objašnjeno, rješava akutna kriza u preduzeću i otvara mogućnost unapređenja poslovanja u svim segmentima.

Iz Vlade je saopšteno da je danas održana treća sjednica Komisije za rješavanje statusa Instituta, nakon niza konsultativnih sastanaka i radnog sastanka sa menadžmentom i predstavnicima Sindikata koji je održan u ponedjeljak u Igalu.

Osim članova Komisije, sjednici su prisustvovali predstavnici Instituta, Opštine Herceg Novi, Agencije za zaštitu konkurencije i zaštitnica imovinsko-pravnih odnosa.

Kako je saopšteno, na predlog premijera Milojka Spajića, Plan spašavanja i restrukturiranja je proširen sa dva nova koraka.

„Zauzet je stav da se već u prvom koraku napravi procjena vrijednosti Instituta od nezavisnog procjenitelja i da se na bazi te procjene Vlada obrati manjinskim akcionarima sa ponudom za otkup akcija, ili njihovo srazmjerno finansijsko učešće u paketu mjera za spašavanje i restrukturiranje Instituta“, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da je Komisija defnisala sve korake u cilju spašavanja Instituta s kojima su upoznati Spajić, menadžment i predstavnici Sindikata, uz zaključke sa današnjeg sastanka koji se tiču procjene imovine i učešća manjinskih akcionara u cijelom procesu, sjutra će se na redovnom zasijedanju Vlade naći puna informacija o Planu spašavanja i restrukturiranja Instituta.

„Bez obzira na odgovor manjinskih akcionara, Vlada će biti u prilici da zauzme konačan i zvaničan stav na Plan spašavanja koji predlaže Komisija i oko kojeg postoji najveći stepen saglasnosti, a koji je u potpunosti usklađen sa pravilima i principima dodjele državne pomoći“, dodaje se u saopštenju.

Kako su podsjetili, Plan spašavanja i restrukturiranja, odnosno rebrendiranja Instituta, podrazumijeva sljedeće korake.

Prvi je pomoć male vrjednosti od 300 hiljada EUR radi obezbjeđivanja nastavka rada (de minimis).

Drugi korak je pomoć do deset miliona EUR koja se daje na šest mjeseci radi deblokade računa, nastavka rada i obezbjeđivanja likvidnosti, uz obavezu da se u tih šest mjeseci napravi kvalitetan plan restrukturiranja od renomirane svjetske agencije, koji će proći proceduru odobravanja nadležnih organa i dobiti dozvolu za realizaciju.

„Na taj način će se steći uslovi za višemilionska ulaganja u dalju revitalizaciju i rebrending Instituta“, navodi se u saopštenju.

Ovakav plan, kako su kazali, ne samo da rješava akutnu krizu u kojoj se Institut nalazi, nego otvara mogućnosti proširivanja i unapređenja poslovanja u svim segmentima, kako na srednjeročnom tako i na dugoročnom planu.

„Institut bi na taj način mogao osvježiti svoj već postojeći brend i podići svoju konkurentnost na stranom tržištu“, konstatuje se u saopštenju.

Vlada, kako su ponovili njeni predstavnici, nema strateških dilema u vezi sa planom spašavanja Instituta, uz imperativ da rješenje mora biti unutar zakonskih okvira i u duhu najbolje evropske prakse, i uz uslov da se manjinski akcionari pravovremeno izjasne o svojoj ulozi i mogućem finansijskom učešću od samog starta u realizaciji predloženog plana spašavanja.

