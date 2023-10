PKCG ključna u stvaranju okruženja za odživi razvoj

Podgorica, Solun, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) igra ključnu ulogu u podizanju svijesti, pružanju podrške i stvaranju okruženja u kojem preduzeća mogu doprinijeti održivom razvoju ekonomije i društva, saopštio je njen potpredsjednik Pavle D. Radovanović.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, učestvovao u Solunu u radu tradicionalnog Foruma civilnog društva Zapadnog Balkana.

Skup su organizovali Evropski ekonomsko-socijalni komitet u saradnji s Evropskom trening fondacijom ETF, Evropskim centrom za razvoj stručnog usavršavanja Cedefop, Generalnim direktoratom Evropske komisije za susjedstvo i politiku proširenja DG NEAR i Savjetom za regionalnu saradnju RCC.

Radovanović, koji je i član Zajedničkog konsultativnog komiteta civilnog društva EU-Crna Gora, bio je panelista na temu implementacije zelene agende i strategije održivog razvoja.

On je govorio o doprinosu crnogorske Komore i privrede ovoj značajnoj oblasti.

U saradnji sa UNDP-om, Komora je uradila Mapu puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, koja pruža strateške smjernice za prelazak na cirkularnu ekonomiju. Na osnovu preporuka navedenih u Mapi puta, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma usvojilo je prošle godine Nacionalnu strategiju cirkularne tranzicije do 2030. godine, s akcionim planom za 2023-2024.

„Ova strategija uspostavlja nacionalni okvir za implementaciju cirkularne ekonomije u Crnoj Gori, usklađujući se s međunarodnim obavezama definisanim u Agendi održivog razvoja UN-a za 2030, pregovorima sa EU i Zelenim dogovorom“, naglasio je Radovanović.

Forum je otvorio predsjednik Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta, Oliver Röpke, koji je istakao da će predstavnici civilnog društva Zapadnog Balkana od naredne godine biti članovi savjetodavnih odbora EESC.

„Pričaćemo sa vama, a ne o vama“, rekao je Röpke.

On je dodao da se Forum civilnog društva Zapadnog Balkana održava svake dvije godine, ali da smatra da se već naredne mora organizovati vanredni forum u nekoj od zemalja kandidata, kako bi dodatno analizirali i podržali proces proširenja EU.

U uvodnom dijelu je govorila i potpredsjednica Evropske komisije, Dubravka Šuica.

Forum je razmotrio teme Stanje demokratije u jugoistočnoj Evropi: test zdravlja civilnog društva na putu prema proširenju EU, kao i Evropska godina vještina 2023: Cjeloživotni razvoj vještina u jugoistočnoj Evropi, kroz početno i kontinuirano stručno obrazovanje i osposobljavanje (IVET i CVET), Obrazovanje, vještine i garancija za mlade na zapadnom Balkanu, te Kontinuirana obuka, usavršavanje i prekvalifikacija na Zapadnom Balkanu.

Forum je okupio oko 100 učesnika, uključujući širok spektar predstavnika civilnog društva iz EU i Zapadnog Balkana, zatim evropskih institucija, međunarodnih organizacija i vlada regije.

Na kraju skupa objavljena je Završna deklaracija s preporukama organizacija civilnog društva.

