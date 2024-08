Pala vrijednost dolara

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice je pala jer su učvršćena očekivanja da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) u septembru smanjiti kamatne stope, pa se kurs eura probio iznad 1,1 USD.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, prošle sedmice je oslabio 0,7 odsto, na 102,40 bodova.

Pritom je kurs dolara prema euru pao oko jedan odsto, pa je cijena eura dosegnula 1,1027 USD.

Međutim, američka valuta je ojačala prema japanskom jenu, 0,7 odsto, pa je njen kurs dostigao 147,6 jena (JPY), prenosi SEEbiz.

Slabost dolara prema većini najvažnijih svjetskih valuta posljedica je učvršćenih očekivanja da će Fed na sjednici narednog mjeseca smanjiti kamatne stope.

Naime, prošle sedmice objavljeni podaci o potrošačkim i proizvođačkim cijenama pokazali su da inflacija u SAD-u i dalje postupno popušta, pa se polagano primiče Fedovom ciljanom nivou od dva odsto.

Zbog toga se na tržištu procjenjuje da postoji oko 75 odsto izgleda da će Fed u septembru smanjiti kamatne stope 0,25 postotnih bodova.

Prije desetak dana procjenjivalo se da postoji velika mogućnost da će Fed na toj sjednici smanjiti kamate za oštrijih 0,5 postotnih bodova jer su se ulagači plašili recesije u američkoj ekonomiji.

Međutim, izgledi i za recesiju i za oštriji rez kamata prošle sedmice su splasnuli nakon izvještaja o solidnom rastu potrošnje u SAD-u, najvećem pokretaču bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Strahovanja od recesije splasnula su i zahvaljujući izvještaju o padu nezaposlenosti, što pokazuje da je tržište rada i dalje snažno.

Kako bi smanjenjem kamata Feda bila ublažena razlika u kamatama između američke i Evropske centralne banke, kurs eura probio se prošle sedmice iznad 1,1 USD, blizu najvišeg nivoa u ovoj godini.

Naredne sedmice u fokusu ulagača biće govor predsjednika Feda, Jeromea Powella na tradicionalnom godišnjem susretu centralnih bankara u Jackson Holeu. Ostaje za vidjeti hoće li Powell ‘signalizovati’ da su očekivanja o smanjenju kamata u septembru opravdana.

