Pad cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 79 USD, jer su trgovce zabrinuli znakovi slabljenja potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu je nakon podne cijena barela s rokovima isporuke u februaru bila niža 1,02 USD nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 78,63 USD. U srijedu je zaključila trgovinu u minusu 1,42 USD, prenosi SEEbiz.

Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u martu, po 92 centa nižoj cijeni, od 78,62 USD. Na američkom tržištu barel je bio jeftniji 82 centa, kliznuvši na 73,29 USD. U srijedu je zaključio trgovinu u minusu 1,46 USD.

Trgovce su zabrinuli znakovi slabije potražnje u SAD-u, nakon što su podaci udruženja proizvođača API pokazali da su zalihe u prošloj sedmici porasle 1,84 miliona barela. Analitičari su očekivali snažan pad u periodu predbožićnih putovanja.

Tržište pažljivo prati i napetosti u Crvenom moru. Brojni prevoznici počeli su preusmjeravati brodove oko Rta dobre nade zbog učestalih napada jemenskih Huta, koji iskazuju podršku Palestincima u Pojasu Gaze ometanjem plovila povezanih s Izraelom.

Ruta kroz Crveno more važna je i za transport nafte, ali strah od rizika ublažila je Reutersova analiza rasporeda plovidbe danskog brodara Maerska, koja je pokazala da sprema vratiti većinu brodova na uobičajenu rutu.

SAD je najavio međunarodnu pomorsku koaliciju koja bi trebalo da štiti plovidbu kroz Crveno more, ali brojni saveznici oklijevaju ili najavljuju povlačenje, otkrivajući podjele oko izraelskog rata u Gazi i američke potpore Tel Avivu.

Šef izraelskog vojnog stožera Herzi Halevi rekao je ove sedmice novinarima da će rat trajati “mjesecima”.

Zbog praznika Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) nije ni u četvrtak objavila cijenu barela korpe nafte svojih članica. Prošli četvrtak koštala je 80,84 USD.

