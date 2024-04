Otvoreni javni pozivi za podršku poljoprivrede na teritoriji Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni pozivi za podršku poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Podgorice otvoreni su 1. aprila.

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzeća koja svoju poljoprivrednu proizvodnju ili preradu poljoprivrednih proizvoda obavljaju na teritoriji Glavnog grada, kao i nevladin sektor koji se bavi aktivnostima promocije agro-turizma, ekologije, ruralnog razvoja i poljoprivrede, da su 1. aprila otvoreni javni pozivi podsticajnih mjera Glavnog grada za ovu godinu“, navodi se u saopštenju Službe za podršku poljoprivredi.

Zahtjevi i obrasci za apliciranje, sa navedenim kriterijumima i rokovima, nalaze se na sajtu Glavnog grada, www.podgorica.me, u dijelu informacija koje pruža Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Više informacija je dostupno na linku https://podgorica.me/sluzba-za-podrsku-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju/javni-pozivi-za-2024-godinu/

„Više informacija zainteresovani mogu dobiti pozivanjem Službe za podršku poljoprivrede i ruralnog razvoja na brojeve telefona 020 625 393 ili 020 625 205, ili preko mejla [email protected]“, navodi se u saopštenju.

