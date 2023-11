Otvaranje zimske sezone sredinom decembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otvaranje zimske turističke sezone na Ski centru Kolašin 1600 očekuje se sredinom decembra, a direktor Skijališta Crne Gore Đuro Milošević naveo je da je sve spremno za rad u punom kapacitetu.

On je portalu RTCG najavio online sistem prodaje karata, a cijena dnevnog ski pass-a je 25 EUR.

“Pratimo vremenske prilike i nivo sniježnog pokrivača, a svakako čim se budu ispunili svi uslovi za nesmetan rad ski centra, mi ćemo krenuti sa radom u punom kapacitetu. Žičare su spremne, ljudstvo je spremno, tako da je potrebno samo da imamo dovoljno snijega. Naše prognoze su da ćemo početi sa radom otprilike polovinom decembra, ali da ćemo o tačnom datumu na vrijeme obavijestiti javnost”, kazao je Milošević.

On je dodao da se nadaju da će ove godine postaviti neke nove rekorde po broju posjetilaca, skijaša, ali i broju skijaških dana, prenosi portal RTCG.

“Ponuda na Ski centru Kolašin 1600 se bazira na istom principu kao i svake godine, vrhunski pripremljene staze, odlična hrana, kao i bogat kulturno/umjetnički program. Od ove godine implementiramo i online sistem za prodaju karata, u završnoj je fazi, pa se nadamo da će isti biti spreman do početka nove ski sezone”, rekao je Milošević.

On je naveo da je najveći novitet izgradnja lifta tipa sidro, koji će biti montiran na stazi jedan koji će biti dugačak 400 metara, pa tako od ove sezone novi skijaši će moći da probaju jedan dio staze, a da ne moraju ići skroz do vrha, prije nego li budu 100 odsto sigurni u svoje vještine.

Govoreći o cijeni ski passova, Milošević napominje da je do 1. decembra na snazi akcija i sezonski ski pass koštaće 300 EUR.

“Ove godine će ski pass iznositi 25 EUR za jedan dan, dok je u toku akcija promo sezonski ski pass po cijeni od 300 EUR, a nakon 1. decembra iznosiće 400 EUR za odrasle, a za djecu do 14 godina 250 EUR. Svakako, napominjemo, da ne bi došlo do zabune, ski pass važi samo za infrastrukturu ski centra Kolašin 1600, to je 21 km staza i žičare K8 (Troglava) i K7 (Klisura)”, rekao je Milošević.

On je kazao da bi nedostatak sniježnih padavina umnogome unazadilo poslovanje Ski centra, ali, nažalost, još zavise od prirodnih padavina i nemaju sistem za vještačko osnježavanje.

“Zaista se nadamo da ćemo do naredne sezone uspjeti makar jedan dio staza da pokrijemo topovima, kako bi na pravi način, sigurno i nesmetano mogli da imamo veliki broj skijaških dana svake godine”, zaključio je Milošević.

