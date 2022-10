Otvaranje projekta Adriatic 42 zakazano 28. oktobra

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Projekat Adriatic 42 zvanično će biti otvoren 28. oktobra, a jedna od najvećih jahti na svijetu, Black Pearl, prva će biti remontovana, saopštio je predsjednik Borda direktora Adriatic 42, Rade Antolović.

„Zahvaljujući ogromnom radu, ulaganjima, posvećenosti i istrajnosti u proteklim mjesecima sa zadovoljstvom mogu da najavim da će projekat Adriatic 42 zvanično biti otvoren 28. oktobra. Tog dana će Crna Gora dobiti jedinstveni objekat za popravku i održavanje mega jahti i to će predstavljati početak nove ere razvoja jahting industrije u ovoj zemlji“, rekao je Antolović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je dodao da će to ujedno značiti da će u Boki kotorskoj, jednoj od najsigurnijih luka na svijetu, na svega nekoliko minuta vlasnici jahti imati prestižnu luku za superjahte, Porto Montenegro, i mjesto za njihov remont po najvišim svjetskim standardima – Adriatic 42.

Antolović je saopštio da, iako projekat nije zvanično otvoren, imaju ogromno interesovanje klijenata i već dogovorene poslove koji će se obavljati u Adriatic 42.

„Mogu da najavim da je jedna od najvećih jahti na svijetu, Black Pearl, prva koja će biti remontovana u našem doku. To je ogroman vjetar u jedra za sve nas i potvrda koliko je revitalizacija brodogradnje i remonta, ali sada na moderan i inovativan način, bila prijeko potrebna Crnoj Gori i ovom dijelu Mediterana“, rekao je Antolović.

On je kazao da im je cilj da tokom prve godine rada opsluže 14 superjahti, a da se taj broj, kroz period od pet godina, poveća na 109.

„Imamo visoke ambicije, jer stvaramo preduslove da svaki naš klijent dobije uslugu svjetskog nivoa. Kako bismo to omogućili, kroz ulaganja od preko 40 miliona EUR, obezbijedili smo najbolju infrastrukturu, poput plutajućeg doka nove generacije koji je vrijedan više miliona, dugačak 180 metara, širok 37 metara sa kapacitetom od deset hiljada tona teretnih plovila, što mu omogućava da primi najveće svjetske jahte“, naveo je Antolović.

On je dodao da će dok, ali i brojna druga važna ulaganja, omogućiti klijentima usluge poput dokovanja i dizanja brodova, radova poput brušenja, lakiranja te raznih mehaničkih popravki.

„Internacionalne standarde koje donosimo u Bijelu već godinama razvijamo u jednoj od najvećih remont luka na svijetu DryDock u Dubaiju“, rekao je Antolović.

On je poručio i da će im zaštita životne sredine biti prioritet iznad svih, kao i da od toga neće odstupati.

„Koliko nam je važno da naši klijenti dobiju najbolju remont uslugu, toliko nam je važno da cijeli taj proces prati najviši stepen bezbjednosti i očuvanja životne sredine. Pokretanjem remonta u Adriatic 42 u prošlost šaljemo princip pjeskarenja, koji je ovdje godinama narušavao ekološku sredinu, i zamjenjujemo ga procesima koji su isključivo bazirani na vodi“, saopštio je Antolović.

On je naveo da će se koristiti alternativni izvori energije, a da će oprema biti u potpunosti energetski efikasna.

„Imaćemo posebno razvijene politike upravljanja zaštitom zdravlja, bezbjednosti, životne sredine i kvaliteta, koje će biti usklađene sa nacionalnim zahtjevima, ali i strogim međunarodnim standardima“, kazao je Antolović.

On je dodao da planiraju i izgradnju posebne „zelene” zone i postavljanje opreme za redukciju buke.

Antolović je saopštio da projekat Adriatic 42 ne donosi samo razvoj jahting industrije, već da će uticati na lokalnu zajednicu i ekonomski prosperitet grada, ali i cijele Crne Gore.

„Trenutno je na projektu zaposleno preko 75 ljudi, a do kraja oktobra taj broj će porasti na 100. Cilj nam je da do naredne godine zaposlimo do 200 ljudi. Te cifre najbolje pokazuju kakav direktan uticaj će naša investicija imati na lokalnu zajednicu, kreiranje novih radnih mjesta i stručno osposobljavanje i edukaciju ljudi za nova, savremena zanimanja u industriji brodogradnje i remonta“, rekao je Antolović.

On je rekao da rade na tome da brojni domaći stručnjaci iz raznih oblasti dobiju priliku i daju svoj stručni doprinos.

„Znamo kakvu je tradiciju imalo nekadašnje Brodogradilište u Bijeloj i želimo da iskoristimo sav profesionalni potencijal da zajednički transformišemo ovo mjesto, vratimo mu nekadašnji sjaj i pozicioniramo na mapi savremenih, prepoznatih i pouzdanih lokacija za remont superjahti“, poručio je Antolović.

On je naveo da su već uspostavili saradnju sa brojnim domaćim izvođačima, koji će takođe biti dio projekta i dobiti svoju važnu profesionalnu šansu.

„Spojili smo i ogromno iskustvo stručnjaka iz Dubaija koji lokalnom timu pomažu u postavljanju temelja za razvitak biznisa. Spojili smo domaću i stranu eskpertizu i to već donosi rezultate“, kazao je Antolović.

Kada je riječ o podršci državnih i lokalnih institucija, on je saopštio da je ona u prethodnom periodu bila sveobuhvatna, što je neminovno uticalo na to da se ovog mjeseca može i zvanično pokrenuti projekat.

„Naš utisak je da su sve važne instance, počev od predsjednika države, premijera, predsjednika Opštine Herceg Novi te brojnih drugih institucija prepoznali koliko je presudno da pruže punu kooperativnost konzorcijumu koji čine Adriatic Marinas – Porto Montenegro i DryDocks World Dubai, a koji kroz Adriatic 42 donose internacionalnu jahting ekspertizu u Crnu Goru“, rekao je Antolović.

On je dodao da je jako dobro što su na samom početku prepoznati kao investicija koja će biti dugoročna i koja će donositi velike benefite za ekonomiju, ali i za imidž zemlje u jahting svijetu.

„Vjerujemo da će podrška biti jednaka i u svim sljedećim fazama razvoja ovog projekta koje nas čekaju u godinama pred nama“, zaključio je Antolović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS