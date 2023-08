Ostvarena veća naplata od obilaska kotorskih bedema

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Naplata za obilazak kotorskih bedema i tvrđave Sveti Ivan u posljednja tri mjeseca bilježi rast u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštili su iz lokalne Turističke organizacije (TO).

Direktor TO Kotor, Jovan Ristić, kazao je da je naplata u maju iznosila 400 odsto više nego u istom periodu prošle godine, u junu 100 odsto, a u julu oko 30 odsto više.

„Naplata je unaprijeđena i to je zaista ohrabrujuće. Taj novac će se dobro upotrijebiti i to je jedan od razloga za zadovoljstvo i za pohvalu svih ljudi koji se bave bedemima ove godine“, rekao je Ristić za Radio Kotor.

On je podsjetio da u skladu sa Odlukom o upravljanju kulturnim dobrima i naknadi koja se plaća prilikom obilaska bedema i tvrđave, ulaznica iznosi osam EUR, dok je za lokalno stanovništvo ulaz besplatan.

Naplatni punktovi se nalaze na Gurdiću i na Tabačini. Punktovi naplate su ove godine unaprijeđeni novim tehnologijama.

„Ulaz je moguće platiti platnim karticama. Kamere se nalaze na nekoliko lokacija. Iz godine u godinu se to unapređuje. Tu su i nove table sa upozorenjima, objašnjenjima i svim onim što je neophodno za goste koji obilaze bedeme. U planu je mnogo toga u narednom periodu. Cijena je ista već nekoliko godina, nije se mijenjala. Ove godine je unaprijeđeno i čišćenje bedema. Nemamo više pritužbi vezanih za odlaganje otpada“, objasnio je Ristić.

On je dodao da se već drugu godinu zaredom, u saradnji sa zaposlenima u sekretarijatima za lokalne prihode, budžet i finansije i zaštitu prirodne i kulturne baštine, aktivno bore sa ilegalnim naplatama obilaska kotorskih bedema.

„To smo eliminisali. I dalje se borimo sa ilegalnim trgovcima i to smo sveli na minimum. Mislim da naredne godine ni toga više nećemo imati. Ove godine smo se više posvetili upravo onima koji su vodili grupe na ilegalan način kroz alternativne ulaze, odnosno topovske otvore na bedemima. Zatvoreni su bili alternativni ulazi. Međutim, teško se boriti sa svima njima. Imali smo velike otpore i mnogo problema. Izbjegavaju plaćanje izletničke takse, ulaza na bedeme, koriste prolaze koji nijesu adekvatni, te izlažu svoje goste ogromnom riziku. Takve ljude sankcionišemo u saradnji sa resornim Ministarstvom“, poručio je Ristić.

On je najavio da će u narednim godinama biti unaprijeđena ponuda bedema kao turističkog proizvoda.

„Dosta toga ozbiljnog se radi na bedemima. Unaprijediće se i ponuda. Mislim da ćemo iz godine u godinu sve bolje organizovati rad i raditi na poboljšanju bedema kao turističkog proizvoda. Pred nama su i projekti kompletne sanacije bedema, čemu će se pristupiti u narednim godinama“, zaključio je Ristić.

