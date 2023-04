Organizovali skup za podršku razvoju inovacija u plavom rastu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skup pod nazivom Podrška razvoju inovacija u plavom rastu, koji je organizovala Privredna komora (PKCG), trebalo bi da doprinese kreiranju akcionog plana za jačanje BLUEAIR inovativne zajednice.

Cilj sastanka, koji je kao partner u međunarodnom projektu Plavi pametni rast S3 u Jadransko-jonskog regiji (BLUEAIR) organizovala PKCG, bilo je povezivanje onih koji razvijaju i imaju inovativna rješenja sa poslovnom zajednicom, kako bi zajednički iskoristili mogućnosti za koordiniranu saradnju u oblasti inovacija u Jadransko-jonskoj regiji.

Samostalna savjetnica u Sektoru za projekte PKCG, Ana Filipović, predstavila je o projekat BLUEAIR koji kofinansira EU u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION).

„PKCG je partner u realizaciji više projekata i kroz takve aktivnosti, zajedno utičemo na podizanje kapaciteta dijela privrede koji pripada plavoj ekonomiji. Dosadašnji rad na ovakvim plavim projektima pokazao je da se treba usmjeriti na snaženje institucija, a i među dijelom privrede koja pripada plavoj ekonomiji i kima potencijala da utiče na ukupni rast baziran prije svega na inovacijama“, rekla je Filipović.

Jedan od konkretnih rezultata projekta biće osnivanje BLUEAIR inovativne zajednice koja je osmišljena kao otvorena platforma sa ciljem da unaprijedi i učini efikasnijom saradnju u oblasti inovacija kako na teritorijalnom, tako i na makroregionalnom nivou kako bi se pokrenula održiva plava ekonomija u Jadransko-jonskom regionu.

Filipović je pozvala predstavnike postojećih sličnih inicijativa, kao i sve zainteresovane iz Crne Gore i regiona da sarađuju u misiji unapređenja plave ekonomije, iskoriste sprovedene aktivnosti i udruže postojeće resurse.

Konkretnije o programima podrške za mala i srednja preduzeća (MSP) učesnici skupa čuli su od predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Fonda za inovacije, Evropske banke za obnovu i razvoj, Pomorskog fakulteta, Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, Naučno tehnološkog parka Crne Gore i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Aktuelni Program unapređenja konkuretnosti privrede predstvio je Lazar Nenezić iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koji je objasnio da je programom predviđeno sprovođenje devet programskih linija finansijske i nefinansijske podrške, čiji je ukupni budžet tri miliona EUR, a poziv je otvoren do 30. septembra.

Predstavnik Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Marko Backović, upoznao je učesnike skupa sa Evropskom mrežom preduzetništva – EEN, koja predstavlja ključni instrument EU Strategije za podsticaj razvoja i zapošljavanja.

On je kazao da ta mreža pruža podršku i praktičnu pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima sa posebnim fokusom na unapređenje održivosti, otpornosti i digitalne transformacije preduzeća.

U Crnoj Gori aktivnosti ovog projekta sprovode partneri MontEENegro konzorcijuma koji čine Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, PKCG, Mašinski fakultet i Biznis centar Bar.

Predstavnik Fonda za inovacije, Ivan Tomović, predstavio je instrumente podrške vezane za inovacione politike. On je kazao da će se djelovanjem Fonda podstaći inovativni mikro, mali i srednji preduzetnici tako što će biti finansirana industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj, unaprijediće se saradnja između privrede i naučno-istraživačkog sektora kao i razvoj i transfer tehnologija.

Sprovođenje navedenih mjera dovešće do povećanja broja novih radnih mjesta, naročito u visokotehnološkim sektorima, zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva, većeg ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, rasta izvoza kao i većeg povrata sredstava u državni budžet kroz razne vidove poreza.

O programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj govorio je predstavnik te međunarodne finansijske institucije Matija Dautović, koji je naveo da je cilj EBRD-a unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise, a predstavio je i aktuelni program podrške ove institucije, Star Venture, koji je namijenjen start-upovima.

On je kazao da podrška iznosi 40 hiljada EUR po klijentu, kao i angažman lokalnih i međunarodnih klijenata.

Predstavnica Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta predstavila, Maja Škurić, saopštila je da je Centar opremljen najsavremenijom tehnologijom za energetsku efikasnost u pomorstvu, off-shore tehnologije, brodske motore, goriva i maziva, zaštitu morske sredine od uticaja brodova, zračenje i brodsku elektrotehniku.

Pored laboratorijske opreme za potrebe istraživanja, koriste se i najsavremeniji simulatori OSC Off-shore, Rolls Royce Dynamic positioning, Transas GMDSS, Transas i Unitest brodomašinski i navigacijski simulatori, te motorna, kotlovska i visokonaponska radionica.

Ona je najavila ljetnju školu koja se organizuje kao dio Programa za cjeloživotno učenje, koja će se podržati početkom jula.

O podršci razvoju start up kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori govorili su Anja Grabovica iz Inovaciono preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis i Milica Božović iz Naučno tehnološkog parka.

Grabovica je kazala da je misija Tehnopolisa podrška unapređenju nacionalnog inovacionog i preduzetničkog sistema u Crnoj Gori kroz sprovođenje niza aktivnosti čija će realizacija unaprijediti inovacione kapacitete i inovacionu.

Takođe, predstavila je BoostMeUp, nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

Božović je predstavila rad Naučno tehnološkog parka, koji pruža podršku u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata. Takođe, podršku će pružati i preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih.

MARBLE i MONUSEN projekte predstavio je Igor Radusinović sa Elektrotehničkog fakulteta, koji je naveo da je glavni cilj MARBLE projekta uspostavljanje mreže akademskih i poslovnih partnera koji će zajedno raditi na unapređenju vještina i izgradnji kapaciteta u oblasti pomorske robotike u plavoj ekonomiji organizovanjem niza događaja za umrežavanje i studijskih pojseta partnerima i kompanijama.

Projekat MONUSEN, će podsticati različite oblike saradnje Univerziteta i tri vodeće evropske istraživačke koje će se baviti istraživačkim izazovima u dizajnu heterogenih podvodnih senzorskih mreža za dugoročno istraživanje morskog okruženja i to primjenu mašinskog učenja i tehniku kontrole topologije za razvoj adaptivnih komunikacionih protokola, decentralizovanu autentifikaciju i sigurnu razmjenu podataka i strategiju kooperativnog upravljanja podvodnim jatima robota.

