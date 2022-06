Opština Tuzi od Plantaža uzela 540 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Tuzi naplatila je od Plantaža cijelokupan iznos spornog poreskog duga od 540 hiljada EUR, čime je u petak prestala blokada računa te državne kompanije, a u protekla dva dana je počela isplata martovske zarade radnicima, saznaju Vijesti.

Opština Tuzi je, kako piše list, sama odredila porez na nekretnine kompaniji za prošlu godinu u iznosu od skoro 900 hiljada ER, od čega je dio od oko 300 hiljada prinudno naplatila krajem prošle godine.

Prinudna naplata je počela 1. juna, a već narednog dana uprava kompanije je tražila od upravne inspekcije da zaustavi prinudnu naplatu, jer je prilikom obračuna poreza korišćena uredba koju je Ustavni sud poništio u martu ove godine.

Zakon o Ustavnom sudu predviđa da se ne može sprovoditi izvršenje na osnovu akata koji su proglašeni nezakonitim, kao i da će se takve radnje obustaviti ako su započete.

Međutim, upravna inspekcija, prema informacijama Vijesti, nije reagovala za ovih 11 dana koliko je trajala prinudna naplata.

Osim načina naplate, Plantaže vode spor sa Opštinom Tuzi i oko visine spornog poreskog duga, a jednu bitku dobili su pred Upravnim sudom.

Zbog ove blokade računa kasnila je isplata martovske zarade radnicima, kao i nabavka zaštitnih sredstava i drugog repromaterijala potrebnog kompaniji.

Menadžment Plantaža uspio je da prodajom proizvoda obezbijedi novac za deblokadu računa i da počne isplatu zarada.

Do utorka, martovsku zaradu primili su svi radnici do šefovskih pozicija, a do petka bi trebalo da zaradu dobiju predstavnici srednjeg menadžmenta, a tek na kraju i članovi uprave, kada svi ostali budu isplaćeni.

Kako je saopšteno Vijestima, takav način isplate zarada je ranije dogovoren.

U kompaniji očekuju da će se narednih mjeseci stabilizovati poslovanje, jer je već počela berba i prodaja voća bresaka i nektarina, a povećava se i prodaja vina i rakija u susret ljetnjoj turističkoj sezoni.

Plantaže su prošlu godinu završile gubitkom od 20 miliona EUR, jer je uprava priznala i opterećenja iz prethodnih perioda, koja su se reflektovala na poslovni rezultat kompanije.

Preko 13 miliona EUR odnosi se na precijenjenu vrijednost zaliha koju je u bilansima uspjeha godinama fiktivno računala bivša uprava.

Protiv članova bivše uprave podnijeto je više krivičnih prijava.

