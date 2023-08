Opština Gusinje pokrenula značajne strateške projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Gusinje pokrenula je strateške projekte čije benefite tek treba u punom kapacitetu da osjete njeni građani, ali i svi gosti iz države i inostranstva, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je čestitao Dan Opštine Gusinje predsjednici Opštine Aneli Čekić, predsjedniku Skupštine Opštine Bujaru Hasangjekaju, odbornicima i građanima.

„Želim da vam odam priznanje na svim prevaziđenim izazovima i započetim strateškim projektima, čije benefite tek treba u punom kapacitetu da osjete građani Gusinja, ali i svi gosti iz države i inostranstva, koji rado posjećuju kulturno – istorijske znamenitosti i prirodna bogatstva u podnožju impresivnih Prokletija i Visitora“, navodi se u čestitki.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, kazao da se može i ubuduće računati na punu podršku Vlade, u nastojanju da se na održiv način iskoriste prednosti gusinjskog kraja i zajednički, sa susjednim opštinama, ali i kroz prekograničnu saradnju, sa najbližim gradovima regiona predstavi kompleksan turistički proizvod koji je primamljiv posjetiocima iz Evrope i šire.

Resorna ministarstva su, kao je poručio, spremna za snažnije proaktivno djelovanje svih privrednih i administrativnih subjekata, naročito iz gradova sa sjevera, koji su odlučni u namjeri da u potpunosti, a sljedstveno zelenim politikama, valorizuju brojne turističke i privredne potencijale.

Abazović je podsjetio i da se naredne godine navršava prva dekada otkada građani Gusinja imaju svoju samostalnu opštinu i odlučuju o ciljevima, prioritetima i načinu na koji će ostvariti ideje na opštu korist.

„U susret ovom jubileju, koji želim da proslavite sa ostvarenjem novih akcionih planova, bogatijom autohtonom ponudom u svim segmentima privređivanja, uz još brojnije prisustvo gostiju i dijaspore koja ne zaboravlja svoju kolijevku, još jednom vam čestitam veliki praznik“, zaključuje se u čestitki.

