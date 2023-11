Oprez na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se i u četvrtak trgovalo oprezno, drugi dan zaredom, jer je euforija zbog popuštanja inflacionih pritisaka splasnula, pa se čekaju nove vijesti koje bi mogle uticati na smjer tržišta.

Dow Jones oslabio je 0,13 odsto, na 34.945 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,12 odsto, na 4.508 poena, a Nasdaq indeks 0,07 odsto, na 14.113 bodova, prenosi Hina.

Nakon snažnog skoka cijena dionica u utorak, zahvaljujući podacima o usporavanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), posljednjih se dana trguje oprezno.

Popuštanje inflacije podržava tezu da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) neće trebati dodatno zaoštravati monetarnu politiku, da je ciklus povećanja kamatnih stopa završen.

Uz to, niz posljednjih podataka pokazuje da privreda i dalje relativno stabilno raste, odnosno da je, uprkos oštrom povećanju kamata u posljednjih godinu i po, izbjeglo recesiju.

Međutim, povišene kamatne stope smanjiće kreditiranje, a time i potrošnju, što će usporiti rast privrede i pritisnuti zarade kompanija.

Stoga dio ulagača nije voljan dodatno riskirati, dok dio smatra da još ima prostora za rast tržišta i da je povoljna prilika za kupovinu dionica.

„Posljednjih dana tržište pokreće natezanje između onih koji žele pokupiti dobit s tržišta, nakon snažnog rasta cijena dionica početkom sedmice, i onih koji smatraju da je dobra prilika za kupovinu”, objasnio je ekonomist u firmi Annex Wealth Management, Brian Jacobsen.

U narednom periodu kretanja na tržištu zavisiće uglavnom o špekulacijama o tome kada bi Fed mogao početi smanjivati kamate.

Na tržištu novca procjenjuje se da bi prvo smanjenje kamata Feda moglo uslijediti u maju naredne godine.

I na evropskim berzama se u četvrtak trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,01 odsto, na 7.410 bodova, a pariski CAC 0,57 odsto, na 7.168 poena. Frankfurtski DAX ojačao je 0,24 odsto, na 15.786 bodova.

