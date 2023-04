Održali radionicu Digitalne valute centralnih banaka i blokčejn tehnologije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Edukativna radionica Digitalne valute centralnih banaka i blokčejn tehnologije, u organizaciji Centralne banke Crne Gore (CBCG) i kompanije Ripple, održana je danas u Podgorici.

Kako je saopšteno iz CBCG-a, radionicu je vodio jedan od direktora Ripple-a zaduženih za oblast digitalnih valuta centralnih banaka Bret Molin.

Viceguvernerka CBCG-a Zorica Kalezić podsjetila je da Centralna banka, prateći najnovije trendove, u saradnji sa kompanijom Ripple radi na pilot projektu razvoja digitalne valute, odnosno stejblkoina.

Kako je navela, današnja radionica je prilika da se u taj državni projekat od samog starta uključi profesionalna javnost.

“CBCG, kao regulator i jedan od nosilaca projekta finansijske edukacije, izražava zahvalnost kompaniji Ripple koja je obezbijedila sjajne predavače na temu digitalnih valuta centralnih banaka, blokčejn tehnologija i enkripcije“, istakla je Kalezić.

Iz CBCG-a su najavili da će redstavnici Ripple-a tokom boravka u Crnoj Gori održati više radnih sastanaka sa predstavncima CBCG i drugih nadležnih institucija.

“CBCG je nedavno sa kompanijom Ripple dogovorila saradnju u cilju razvoja strategije i realizacije pilot programa za pokretanje prve digitalne valute u zemlji – digitalne valute centralne banke (CBDC) ili nacionalnog stejblkoina”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, današnja edukativna radionica predstavlja prvi korak u saradnji definisanoj Memorandumom, a ujedno je i nastavak strateškog pristupa CBCG-a u oblasti finansijske edukacije.

