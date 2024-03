Od kazni naplatili više od sedam miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) prošle godine je ostvarila najbolje rezultate od svog osnivanja i pokrenula 17,87 hiljada prekršajnih naloga, na osnovu kojih je naplaćeno 7,05 miliona EUR novčanih kazni, saopštila je njena direktorica Ana Vujošević.

Ona je na konferenciji za novinare predstavila rezultate poslovanja za prošlu godinu, ali i istakla da su rezultati za ovu bolji čak 73 odsto, prenosi portal RTCG.

Vujošević je navela da u okviru UIP-a radi 26 inspekcija, koje su podijeljene u tri sektora. UIP ima 321 zaposlenog i to 116 muškaraca i 205 žena.

“Od kako postoji ovaj organ, prošla godina je najuspješnija do sada. UIP u svom poslovanju koristi više od 150 zakona i podzakonskih akata. Kada je u pitanju inspekcijski nadzor, imali smo 65,5 hiljada inspekcijska nadzora kao i 7,61 hiljadu inicijativa”, navela je Vujošević.

Kada su u pitanju nepravilnosti bilo ih je ukupno 22,88 hiljada.

Govoreći o spoljnotrgovinskom prometu i turističkoj sezoni, Vujošević je rekla da su inspektori pregledali 626 brodova, te da je zdravstvenim nadzorom obuhvaćeno 326,57 hiljada putnika i članova posada na brodovima.

“Iz sudskih postupaka prihodovali smo 470,29 hiljada EUR, a kako možemo da podnosimo i krivične prijave, to smo i činili i podnijeli 100 krivičnih prijava, koje su se uglavnom odnosile na borbu za zaštitu kulturnog nasljeđa i borbu protiv eksploatacije šljunka”, navela je Vujošević.

Ona je dodala da su u UIP-u bili nepristrasni i da nijesu gledali protiv koga je podnijeta krivična prijava.

“Prema svima smo imali jednak pristup. Uloga UIP-a u procesu EU integracija je dala svoj doprinos kroz pripremu zakonodavstva”, navela je Vujošević.

Odgovarajući na pitanje da li se spremaju za sezonu, s obzirom na to da je najavljena decentralizacija Uprave, Vujošević je kazala da se prema njihovim informacijama nije odustalo od decentralizacije, ali da ne znaju kada će se realizovati.

Smatraju da, ako do toga dođe, sezona pred nama neće biti uspješna u dijelu inspekcijskog nadzora.

