Od danas skuplja struja uz odobreni popust

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Struja za domaćinstva od danas će biti skuplja 5,63 odsto, uz odobrenje popusta za redovne platiše koji će neutralisati rast cijena električne energije.

Račun za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem sa prosječnom potrošnjom biće povećan 1,51 EUR.

Račun za utrošenu struju, i pored poskupljenja, može ostati isti ukoliko građani budu racionalni u potrošnji po višoj i nižoj tarifi.

Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55 odsto u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na prošlu godinu.

Iz Elektroptrivrede (EPCG) su odobrili dodatni popust od 5,5 odsto za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva, koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Popust će se primjenjivati počev od januarskog računa.

Tako će se, shodno odluci o utvrđivanju popusta za električnu energiju distributivnih kupaca, domaćinstvima – članovima Zlatnog tima, koja mjesečno troše ispod 500 kilovat sati (kWh), od 1. januara do 31. decembra obračunavati 18 odsto popusta na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

Domaćinstvima iz kategorije ostale redovne platiše, sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 kWh, odobren je popust u visini od 10,5 odsto, dok će se domaćinstvima iz kategorije sve redovne platiše, sa mjesečnom potrošnjom iznad 500 kWh, od 1. januara do 31. marta obračunavati popust od 5,5 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

Odluka Odbora direktora EPCG imala je za cilj prvenstveno zaštitu standarda kupaca, nakon povećanja cijene mrežnih usluga, ali i dodatnu stimulaciju manje potrošnje električne energije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS