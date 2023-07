Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prvi Zeleni koridori CEFTA sporazuma i Transportne zajednice sa EU (Grčka) obilježavaju prvu godinu primjene SEED+ sistema za elektronsku razmjenu podataka.

Taj sistem, kako je saopšteno, mijenja način carinske saradnje i ubrzava trgovinu između članica CEFTA i EU.

“SEED+ sistem, koji u potpunosti finansira EU, podstiče bezbjednu i efikasnu razmjenu podataka među carinskim upravama, što znatno unapređuje analize rizika i značajno skraćuje vrijeme čekanja i troškove. Njegova fleksibilnost i prilagodljivost garantuju nesmetanu trgovinu i svode administrativna opterećenja na minimum”, navodi se u saopštenju.

Vršiteljka dužnosti (v.d.) direktora CEFTA sekretarijata, Danijela Gačević, kazala je da inicijativa Zeleni koridori potvrđuje posvećenost CEFTA sporazuma i EU promovisanju trgovine i građenju čvršćih međusobnih ekonomskih veza.

“Ne samo da je dokazala svoju efikasnost, već je i postavila temelje za buduću unaprijeđenu saradnju kroz podsticanje snažnije povezanosti između CEFTA članica i EU. Zahvaljujući optimizaciji carinskih procesa i obezbjeđivanju efikasnog upravljanja granicama, ova inicijativa podržava kompanije u pogledu širenja na druga tržišta uz manje troškove“, navela je Gačević.

Generalni direktor Uprave carina Sjeverne Makedonije, Stefan Bogoev, kazao je da je Uprava carina Sjeverne Makedonije snažno posvećena podsticanju trgovine u svim aspektima, čime se povećava konkurentnost trgovinskih kompanija na međunarodnom tržištu, a isto tako i garantuje uspješnost i bezbjednost upravljanja granicama.

“Uvođenje Zelenih koridora u okviru CEFTA sporazuma i širenje ove inicijative ka članicama EU, započeta uspostavljanjem elektronske razmjene podataka između naše zemlje i Grčke u julu prošle godine, podržava transparentnost i predvidivost lanaca nabavke i tako postavlja čvrste temelje za buduću integraciju članica CEFTA sa EU“, naveo je Bogoev.

Direktor Sekretarijata za javne prihode Grčke, Georgi Pitsilis, kazao je da učešće u inicijativi Zeleni koridori ima izuzetan značaj za njih.

“Saradnja sa CEFTA sporazumom i Transportnom zajednicom i Upravom carina Sjeverne Makedonije je korisna za sve nas jer je uticala na mnoga pitanja prekogranične trgovine. SEED+ program je alat sa dodatom vrijednošću u pogledu unapređivanja podsticanja trgovine i obezbjeđivanja uspješnije kontrole“, rekao je Pitsilis.

Direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Matej Zakonjšek, kazao je da je prva godina primjene inicijative Zeleni koridori sa EU označila značajnu prekretnicu za povezanost i transport u regionu.

“Ova inicijativa je približila ekonomije, pojednostavila granične procedure i skratila vrijeme čekanja. Uspjeh ovih Zelenih koridora ističe njihovu važnost u unapređivanju povezanosti, podsticanju trgovinskih tokova i jačanju regionalnih integracija”, rekao je Zakonjšek.

On je naveo da nastavljaju da rade na razvoju te inicijative i raduju se daljem unapređenju transportnih veza i podsticanju bliskih ekonomskih odnosa sa EU partnerima.

Podaci prikupljeni tokom prve godine ove inicijative sa Grčkom će poslužiti kao osnova za buduće analize. Zeleni koridori u okviru CEFTA sporazuma su pokazali da je vrijeme čekanja u prvoj polovini godine smanjeno u prosjeku deset minuta po kamionu, što je dovelo do ukupne uštede od 5,46 hiljada dana u poređenju sa podacima iz 2022.

Memorandum o razumjevanju o razmjeni podataka su potpisale uprave carina Sjeverne Makedonije i Grčke u julu prošle godine, nakon čega su memorandumi o razumjevanju zaključeni između uprava carina Albanije, Italije i Crne Gore u septembru prošle godine, a potom su memorandume o razumjevanju potpisale i uprave carina Albanije, Hrvatske i Crne Gore. Uspostavljena saradnja služi kao osnova za cjelokupan budući transport i trgovinu iz svih članica CEFTA sporazuma u zemlje EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS