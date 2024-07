Novi rekordi na berzi

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak Dow Jones i S&P 500 indeks dostigli nove rekordne vrijednosti, jer se očekuje smanjenje kamata u septembru, pa najviše rastu cijene dionica u onim sektorima koji bi mogli imati najviše koristi od niže cijene zaduživanja.

Dow Jones indeks ojačao je 1,85 odsto na 40.954 boda, dok je S&P 500 porastao 0,64 odsto na 5.667 poena, a Nasdaq 0,2 odsto na 18.509 bodova.

Novi rekordi Dow Jones i S&P 500 indeksa najviše se zahvaljuju očekivanjima da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), u septembru smanjiti kamatne stope, jer inflacioni pritisci popuštaju, dok se rast ekonomije usporava, prenosi Hrportfolio.

To su pokazali i najnoviji podaci o prometu u maloprodaji, koja je porasla, ali sporije nego prethodnih mjeseci. To je podržalo nadu da će američka ekonomija izbjeći recesiju, uprkos visokim kamatnim stopama.

„Posljednji podaci pokazuju da se rast ekonomije usporava, ali ne po zabrinjavajućim stopama. Fed može vidjeti upravo ono što je želio – ekonomija se usporava, ali ne previše, ni prebrzo”, rekao je strateg u firmi U.S. Bank Wealth Management, Tom Hainlin.

Nakon što su mjesecima snažno rasle cijene dionica tehnoloških kompanija, posljednjih dana njihov je rast usporen, a brže rastu cijene dionica onih sektora i kompanija koje bi mogle imati više koristi od smanjenja kamatnih stopa.

Zbog toga je, na primjer, indeks Russell 2000, koji obuhvata dionice malih kompanija i koji po rastu u ovoj godini značajno zaostaje za ključnim američkim berzanskim indeksima, u posljednjih pet dana rastao više od jedan odsto.

Posljednjih dana u fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka. Uobičajeno, većina njih obavještava o većim nego što se očekivalo zaradama.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,22 odsto na 8.164 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,39 odsto na 18.518 poena, a pariški CAC 0,69 odsto na 7.580 bodova.

