Njemačka novinarka krenula vinskim putevima Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) bila je domaćin novinarki iz Njemačke, Anke Sademann, koja piše za magazin Forum i najpoznatiju evropsku platformu Wein plus, specijalizovanu za vinsku ponudu.

Iz NTO su kazali da je Sademann putovanje počela obilazeći Bokokotorski zaliv, nakon čega je posjetila Budvu, Cetinje i Podgoricu, gdje je imala priliku da obiđe vinski podrum Šipčanik, male porodične vinarije i degustira razne vrste crnogorskog vina.

„Programom obilaska bili su obuhvaćeni primorje i planine, a ono što je nama najzanimljivije jesu razna vina sa tih područja. Počevši od malih šarmantnih porodičnih vinarija, preko većih, pa sve do Plantaža – svi su sjajni“, kazala je Sademann.

Ona je dodala da je u svim vinarijama jedinstveno to što ljudi sa jednakom posvećenošću prave vino, iako koriste različite tehnike, metode i alate.

„Vidjeli smo i podvodno čuvanje vina kao u antičkim vremenima, zatim se uvjerili da se u nekim vinarijama na primorju vino pravi kao u Francuskoj. Otkrili smo Vranac i Krstač u kojima se osjeća veliki broj sunčanih dana. Složili smo se da se vaša priroda može „probati“, kao da je u bocama vina u kojima se osjeća more, sunce, vjetar i divno bilje. Ne smijem zaboraviti da pomenem medovinu, koja je čudo“, kazala je Sademann.

Ona je navela da je zadovoljna petodnevnim boravkom u Crnoj Gori, kao i da su joj putovanje uljepšali gostoljubivi ljudi.

„Tokom ovog obilaska, upoznali smo mnogo dobrih ljudi i uživali u gostoprimstvu. U ovih nekoliko dana, mnogo smo naučili o Crnoj Gori. Zahvalni smo na dobroj organizaciji i prilici da bolje upoznamo gastronomiju, ljude i netaknutu prirodu“, poručila je Sademana.

Iz NTO su saopštili da je Wein.plus najveća i najpoznatija evropska platforma za sve ljubitelje vina. Tekstovi o vinu, prevedeni na pet jezika, privlače više od 230 hiljada članova – od zaljubljenika u vino do profesionalaca.

Članak o crnogorskim vinima će biti plasiran i putem biltena njegovim pretplatnicima.

Sademann piše i za magazin Forum sa 850 hiljada čitalaca, koji će takođe objaviti članak o Crnoj Gori.

„Imajući u vidu čitanost navedenih medija, ove aktivnosti predstavljaju značajnu promociju naše zemlje, posebno u kontekstu vinskog turizma“, rekli su iz NTO.

Studijsku posjetu su podržale lokalne turističke organizacije Herceg Novog i Kotora, hotel Casa del Mare, Plantaže, vinarija Lipovac, restorani Besac i Kod Pera na Bukovici.

