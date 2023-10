Nezadovoljni nalazom vještaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na ročištu u Privrednom sudu povodom tužbe koju je Elektroprivreda (EPCG) pokrenula protiv kompanije Uniprom, sutkinja Dijana Raičković je naložila predmetnom vještaku Stevu Kostiću da se izjasni na prigovore koje su obje strane iznijele na obavljenu finansijsku analizu.

Vijesti prenose da će se spor nastaviti u novembru.

Elektroprivreda je tužila firmu Uniprom, koja je dio poslovne grupe biznismena Veselina Pejovića, po osnovu duga za struju od 4,68 miliona EUR koji je Kombinat aluminijuma (KAP), kao dio Uniproma napravio u novembru i decembru 2021.

Na prethodnom ročištu sud je odredio Kostića da uradi finansijsko vještačenje, čime bi se obračunao tačan iznos potraživanja državne energetske kompanije i zatezne kamate od dana početka spora.

Advokatica EPCG, Tatjana Bokan je na sporu održanom u ponedjeljak kazala da se na vještačenje već izjasnila podneskom, u kojem je dostavljeno objašnjenje finansijske službe EPCG.

Kako Vijesti saznaju, primjedba EPCG na nalaz vještaka se odnosi na pogrešno obračunatu kamatu za jedan dan.

Zastupnik Uniproma je prigovore dostavio u podnesku i kazao da u cjelosti osporava nalaz vještaka.

Sutkinja Raičković je zbog toga naložila vještaku Kostiću da u roku od 15 dana dostavi odgovore na ova mišljenja, pa je naredno ročište zakazano za 17. novembar.

