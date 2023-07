Nenezić traži raspravu o odluci kupovine feribota

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Skupštine Opštine Bar, Branislav Nenezić, uputio je inicijativu za dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine te lokalne samouprave, koja će se održati u petak, u vezi sa odlukom odbora direktora Barske plovidbe o kupovini feribota AF Franceska.

“Posljednjih sedmica preko sredstava javnog informisanja mogli smo se upoznati sa činjenicom da je odbor direktora Barske plovidbe donio odluku o kupovini trajekta AF Franceska italijanske pomorske kompanije Adria Ferries za sumu od oko šest miliona EUR i to tek u septembru ove godine”, navodi se u inicijativi nenezića, koji je i odbornik liste Novo vrijeme za Bar.

Nenezić je kazao da je AF Franceska posljednjih nekoliko godina plovila na liniji iz albanske luke Drač ka Bariju i povremeno ka Ankoni u Italiji, a ono što brine i njega i sve građane Bara je pored nerealno visoke cijene broda izgrađenog 1979. godine je činjenica o stepenu bezbjednosti ovog broda s obzirom na to da je on pored niza kvarova koje je imao, još 2015. godine imao havariju požara na jednom od motora za vrijeme svog putovanja, prenosi portal Bar info.

“U pomenutom trajektu nalaze se FIAT-ovi motori za koje se već duži niz godina ne proizvode rezervni djelovi što je sporno sa stanovišta redovnog održavanja ovog plovila”, rekao je Nenezić.

On je naveo da ono što najviše zabrinjava je činjenica da na aplikaciji Ship info pod informacijama u vezi sa tim trajektom pored tehničkih karakteristika stoji podatak da je trenutna vrijednost plovila 3,52 miliona EUR, što dovodi u pitanje ispravnost odluke odbora direktora Barske plovidbe.

“Sazivu SO Bar predlažem donošenje zaključka o sazivanju hitne sjednice Skupštine opštine Bar na koju će biti pozvan menažment i odbor direktora Barske plovidbe kako bi nas detaljnije upoznali sa cjelokupnim procesom kupovine i opravdanošću odluke koju su donijeli”, navodi se u inicijativi.

Nenezić je rekao da su Barska plovidba i čuveni ‘Svetac’ ogledalo grada Bara i svi građani Bara imaju pravo da znaju sve detalje u vezi sa tom potencijalnom kupovinom.

