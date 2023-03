Nastavak odlične saradnje SB i CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska (SB) i Centralna banka (CBCG) imaju veoma uspješnu saradnju, koja će se u narednom periodu dodatno unapređivati, saopšteno je na sastanku njihovih predstavnika.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, sastao se danas sa šefom Kancelarije SB za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu (BiH), Christopherom Sheldonom.

„Žugić se zahvalio predstavniku SB na kontinuiranoj podršci koju ova institucija pruža crnogorskoj vrhovnoj monetarnoj instituciji, prvenstveno u vidu tehničke pomoći za aktivnosti usmjerene na modernizaciju platnog prometa“, navodi se u saopštenju.

Sheldon je najavio i podršku na planu primjene međunarodnih standarda i najboljih praksi u oblasti bankarske supervizije i sanacije.

„Sagovornici su razgovarali i o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i istakli potrebu saniranja ranjivosti u fiskalnoj sferi, prvenstveno obuzdavanja rasta javnog duga, kao i podsticanja realnog sektora koji je zamajac razvoja privrede“, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećem učešću crnogorske delegacije na Godišnjim sastancima SB i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Vašingtonu, kao i o organizaciji sastanka Belgijsko-holandske konstituence, čiji će domaćin u maju biti Crna Gora.

