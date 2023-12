Naredne godine fokus na zrelim projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naredna godina će, imajući u vidu potrebu redefinisanja prioriteta u domenu kapitalnog budžeta, biti fokusirana isključivo na zrele projekte koji će generisati novu vrijednost i podstaći ekonomski rast, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je na sastanku sa regionalnim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Zapadni Balkan, Sebastijanom Sosom, razmijenio informacije na temu aktuelnih makroekonomskih trendova, mjera fiskalne politike, kao i planova za srednji rok kada su u pitanju strukturne reforme.

Vuković je istakao da je u prethodnih mjesec i po, otkada je formirana 44. Vlada, završen veoma zahtjevan posao zaokruživanja fiskalne konstrukcije do kraja godine, obezbjeđena fiskalna rezerva za početak naredne, ali i definisan okvir budžetiranja za narednu godinu.

„Kreiranjem atraktivnog biznis ambijenta kroz predvidivu poresku politiku i diverzifikacijom ekonomske aktivnosti i ponude otvaramo prostor za novi investicioni ciklus i podršku razvoju sjevernog dijela naše zemlje koji ima veliki potencijal koji do sada nije valorizovan“, poručio je Vuković.

Definisanjem Fiskalne strategije, početkom naredne godine, kako je rekao, biće predstavljeni i predstojeći reformski procesi koji će kreirati bazu za implementaciju mjera iz programa Evropa sad 2, a koje će prevashodno biti usmjerene na podizanje životnog standarda građana.

Sosa se zahvalio na prezentovanim informacijama i pogledima na smjer budućeg razvoja fiskalnih politika, i istakao da će sveukupni osvrt na makroekonomski i fiskalni okvir, konkretne mjere i reformske planove za predstojeći period, biti u fokusu redovne Misije MMF-a na osnovu Člana IV Statuta pomenute institucije planirane za početak naredne godine, kada će se na nivou ekspertskih timova diskutovati o svim pojedinostima.

