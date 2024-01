Najavljen dolazak 505 brodova sa više od 700 hiljada putnika

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Luku Kotor tokom ove godine najavljen je dolazak 505 brodova sa više od 700 hiljada putnika, saopštio je direktor te kompanije Ljubo Radović.

On je u emisiji Život je more Radio Kotora kazao da se ove godine očekuje vrlo izazovna kruzing sezona, uz naglasak da može doći i do odstupanja u broju predviđenih dolazaka.

„Osim povećanja broja brodova, značajno je povećanje broja putnika, a prema dosadašnjim rezervacijama, trebalo bi da ih bude više od 700 hiljada, što svakako upućuje na vrlo respektabilnu brojku i izazove za kompletan uslužni sektor, kako bi sve proteklo u najboljem redu. Imamo zadovoljstvo da tokom cijele godine imamo dolaske brodova, jer u zimskim mjesecima u manje frekventnim dolalascima uplovljavaju dva manja broda Atena i Artemis“, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, to je značajno, jer postoji kontinuitet u radu službi, profesionalnih obaveza i angažmana.

„Prvo uplovljenje većeg putničkog broda očekuje se u drugoj polovini marta“, kazao je Radović.

On je naveo da je u martu bio predviđen i dolazak jednog novog broda, međutim, zbog produženja roka izlaska iz brodogradilišta, za sada je to otkazano.

“Da li će biti ponovo zakazan novi termin prvog uplovljenja tog broda, još ne znamo. Ali, u svakom slučaju, to dalje govori da najprestižnije kompanije imaju potrebu da svoje najnovije brodove dovedu u Kotor, zbog svoje promocije u destinaciji koja je trenutno možda i najbolja u našem dijelu Jadrana, s obzirom na ograničenja koja postoje u Dubrovniku i Veneciji”, tvrdi Radović.

On je podsjetio da je prošla godina bila jedna od najuspješnijih do sada.

“Kada su nominalni iznosi u pitanju, bilo je 423 dolaska kruzera. Imali smo okolnost da je zbog loših vremenskih uslova u oktobru i novembru otkazano oko 12 dolazaka“, saopštio je Radović.

Broj uplovljenja je bio sličan kao u 2022. godini, uz značajno povećanje broja putnika.

U prošloj godini zabilježen je dolazak 505 hiljada pitnika, što je nekih 25 odsto povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

„Broj brodova u ovoj industriji nije reperna kategorija, jer se radi o brodovima novije tehnologije, koji imaju veće kapacitete. Takođe, prošle godine u Luci Kotor boravilo je preko 1,2 hiljade jahti, tako da sveukupno, to je bila jedna uspješna, na zadovoljstvo svih, okončana godina“, zaključio je Radović.

