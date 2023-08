Nafta poskupila

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima zbog slabije ponude i izvoza iz Saudijske Arabije i Rusije, djelimično se oporavivši od prošlosedmičnog pada od oko dva odsto.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 76 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 85,56 USD. Na američkom tržištu barel je bio u plusu 85 centi na 82,1 USD, prema ugovorima za isporuke u septembru koji ističu danas.

Za isporuke u oktobru, kojima se više trgovalo, ojačao je 78 centi na 81,44 USD, prenosi Hina.

Cijene su na oba tržišta u prošloj sedmici pale dva odsto, prekinuvši uspon od sedam sedmica, usljed zabrinutosti da će spori kineski ekonomski rast negativno uticati na naftnu potražnju, kao i mogućnosti da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), još nije završila s aktuelnim ciklusom zaoštravanja monetarne politike.

“No, sada cijene nafte podržavaju visoke cijena lož ulja, koje je u fokusu jer se polako približavaju na sjevernoj hemisferi jesenji mjeseci”, naveo je John Evans iz PVM.

Takođe, i kurs dolara je blago oslabio, a slabiji dolar čini cijene robe izražene u dolarima povoljnijma za kupce van Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“I dalje vidimo napet odnos između ponude i potražnje nafte do kraja godine, što sugeriše da cijene još imaju prostora za rast”, rekao je Warren Patterson iz ING-a.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 29 centi na 86,46 USD.

