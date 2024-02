Nafta na najvišem nivou u tri mjeseca

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su na najviši nivo od novembra, podstaknute uglavnom napetostima na Bliskom istoku i naporima OPEC-a da ograniči proizvodnju.

S druge strane, Međunarodna agencija za energetiku smanjila je procjenu rasta ovogodišnje prosječne potražnje za naftom, sa 1,24 na 1,22 miliona barela dnevno, ali pritom očekuje i veći rast ponude, prenosi SEEbiz.

Analitičari australsko-novozelandske bankarske kompanije ANZ smatraju da bi sirova nafta Brent, globalna referentna vrijednost, mogla doseći 85 USD po barelu u kratkom roku i možda 90 USD do kraja godine.

To bi značilo 80 USD za West Texas Intermediate (WTI) sirovu naftu u kratkom roku i 85 USD do kraja godine. WTI je američka referentna vrijednost i trenutno ima nižu cijenu, za otprilike pet USD po barelu.

WTI od 80 USD po barelu znači da bi američke maloprodajne cijene benzina na nacionalnom nivou mogle ponovo dostići četiri USD po galonu na vrhuncu ljetne cijene nafte.

Uprkos tome, iako predviđa više cijene, ANZ smatra da postoji dovoljno globalne ponude i, što je još važnije, višak ponude među članicama Organizacije zemalja izvoznica nafte kako bi se smanjile šanse za ozbiljan globalni cjenovni šok.

Osim toga, obrasci vožnje padaju u jesen kako se vrijeme pogoršava i putovanja na odmor završavaju.

Analitičari britanskog bankarskog diva Standard Chartered imaju sasvim drugačiji stav. U prvom tromjesečju vide Brent u prosjeku 92 USD po barelu. To bi značilo skok od 19 odsto od 31. decembra. Opet, za procjenu WTI-a treba oduzeti pet USD.

Njihove prognoze za drugo tromjesečje su 94 USD po barelu, za treće 98 USD, a četvrto 96 USD.

Zatim, cijene nastavljaju da rastu na prosječnih 109 USD u narednoj godini, 128 USD u 2026. i 115 USD u 2027.

Taj scenario odražava neke procjene u energetskoj industriji koji vjeruju da će globalni viškovi početi nestajati nakon ove godine.

