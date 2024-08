Nacrt još jednom razmotriti kroz organizovanu stručnu raspravu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupacija priređivača igara na sreću predložila je da se Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim se uvodi porez na dobitke od igara na sreću, vrati u formu nacrta i razmotri kroz stručnu raspravu.

Iz Grupacije priređivača igara na sreću pri Privrednoj komori (PKCG) su kazali da je javna rasprava o predmetnom tekstu zakona organizovana u kratkom periodu i bez konsultacija sa preduzećima koja se bave tom specifičnom privrednom djelatnošću.

„Shodno navedenom, Grupacija priređivača igara predlaže da se predlog ovog zakona vrati u formu nacrta, te da se kroz organizovanu stručnu raspravu još jednom razmotre svi aspekti o potrebi i načinu eventualnog uvođenja novog poreza“, navodi se u saopštenju PKCG.

Grupacija je na sjednici 16. avgusta razmotrila tekst Predloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim se, kako navode, uvodi do sada nepostojeći porez na dobitke od igara na sreću.

„Ovaj predlog zakona, u dijelu koji se odnosi na uvođenje obaveze da se prihodi od igara na sreću oporezuju pri svakoj isplati dobitka po stopi od 15 odsto, izazvaće ozbiljne negativne efekte i po državu i po industriju igara na sreću, posebno zbog činjenice da prethodno nije izvršena analiza uticaja ove mjere na stabilnost tržišta igara na sreću, kao i naplatu varijabilnih naknada od države“, navodi se u saopštenju.

Efekat ovakve mjere, kako tvrde u Grupaciji, odraziće se i na uređenost cjelokupnog tržista igara na sreću, jer će smanjenje atraktivnosti legalnih igara na sreću igrače navoditi da traže alternativne opcije koji im omogućavaju veću neto dobit.

„Smanjenje broja učesnika igara na sreću negativno će uticati i na ukupne prihode od industrije igara na sreću po drugim osnovama, a koji trenutno čine stabilne i značajne budžetske prihode države. Ovo je bio slučaj i u drugim državama koje su uvodile sličnu dažbinu, gdje negativne posljedice nije trpjela samo ova privredna djelatnost, već i državni budžeti u smislu smanjenog iznosa prikupljenih sredstava po osnovu koncesije“, navodi se u saopštenju.

Takođe, kako su objasnili, pošto je u pripremi novi zakon o igrama na sreću, pravno tehnički bi bilo logično donijeti ova dva zakona istovremeno.

U Grupaciji smatraju da će uvođenje novog poreza izazvati i određene administrtativno-tehničke probleme, koji ne samo da će priređivačima nametnuti nove troškove, već mogu uticati na greške u obračunu i prijavljivanju poreza, što dodatno može otežati i efikasnu naplatu istog.

„Naime, dobavljači za igre na sreću dominantno su iz inostranstva i ne nude tehničke mogućnosti automatizovanog odbijanja poreza na dobitke, što priređivači tehnički vrlo teško mogu da riješe bilo uz pomoć dobavljača ili samostalno, pogotovo jer se određene vrste igara na sreću dešavaju vrlo brzo i korisnici u svega nekoliko sekundi mogu generisati više uplata ili spinova. Upravo zbog toga, nigdje u svijetu ne postoji porez na dobitke od igara na sreću u kazinima“, dodaje se u saopštenju.

Primjena novog poreza, kako su upozorili iz Grupacije, izazvaće i potrebu značajnih ulaganja u infrastrukturu za nadzor, kontrolu i naplatu, što će stvoriti i dodatni pritisak na državne organe.

Nedostatak efikasne primjene zbog navedenih izazova može dovesti do neujednačenosti u naplati poreza i potencijalno povećanja korupcije.

„Grupacija smatra i da je predlog predmetnog zakona suprotan ustavnom načelu slobode preduzetništva i principima tržišne privrede, jer prenosi naplatu ovog poreza, koji snosi fizičko lice, na privredna društva koja vrše isplatu, odnosno na priređivače igara na sreću. Naime, preduzeću čije prihode definitivno smanjuje, država nameće obavezu da radi njen posao, na svoju štetu“, zaključuje se u saopštenju.

