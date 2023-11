Mujović: Ne razmišlja se o poskupljenju struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, saopštio je da prodaja Elektroprivrede (EPCG) ne dolazi u obzir, kao i da se ne razmišlja o poskupljenju struje.

On je poručio da nikakva prodaja EPCG ne dolazi u obzir, niti da se na sjednici Vlade o tome raspravljalo.

Na pitanje da prokomentariše njegove ranije izjave o EPCG, Mujović je odgovorio da je to bio njegov lični i profesorski stav, na bazi iskustva koje ima baveći se elektro-energetskim sistemom.

“Niti se rapravljalo, niti je ičija ideja bila da se EPCG proda, cijela ili dio akcija, ili bilo šta tog tipa. EPCG je naše porodično blago. Želim da imamo jasnu strategiju. Ako dio akcija pripadne nekoj renomiranoj stranoj kompaniji i ako takva jedna kompanija nađe interes da uloži kapital u EPCG, ona će voditi računa kako se sa tim novcem ophodimo, pa neće dozvoliti ministru ili Vladi da radi neke nedopustive stvari, kao što se desilo sa kupovinom Željezare. U tom pravcu je bila moja izjava. Nikakva prodaja EPCG ne dolazi u obzir”, rekao je Mujović na konferenciji za novinare.

On je kao primjer naveo Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), koji ima Ternu kao strateškog partnera, koja se pita u vlasničkoj strukturi i ne dozvoljava neke stvari koje su na uštrb profitabilnosti kompanije u koju su uložili.

Na pitanje da li će poskupiti struja, Mujović je odgovorio da nema strategije o poskupljenju električne energije i da se ne razmišlja o tome.

“Da li će biti poskupljenja, to sad decidno ne mogu tvrditi”, rekao je Mujović.

On je dodao da će prvi biti za to da se građani maksimalno zaštite, naročito ranjive kategorije.

“Ova Vlada će biti vrlo odgovorna šta god da se desi, povećala se cijena ili ne. Građani će biti zaštićeni. Nisku cijenu električne energije ne plaćaju samo građani, već lanci supermarketa i hoteli. Da li je neko od njih uradio nešto da zaštiti interes građana i obori svoje cijene? Zašto se ne solidarišu sa nama i spuste cijene? Ovdje imamo jednu stranu koja je uvijek na udaru”, saopštio je Mujović.

On je kazao da će sa potpredsjednikom Vlade za ekonomsku politiku, Nikom Gjeloshajem, u ponedjeljak posjetiti Željezaru.

“Nadam se da ću tad biti pametniji i znati stav obje strane”, rekao je Mujović i dodao da će čuti i stav radnika.

Premijer Milojko Spajić kazao je na konferenciji za novinare da odluku o koncesiji aerodroma treba donijeti.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da problemi sa kapacitetom aerodroma neće moći da se riješe brzo.

“Problemi kapaciteta se ne mogu riješiti preko noći. Na podgoričkom aerodromu kapacitet je 300 ljudi, a svjedočimo da tamo bude po hiljadu. Radimo na tome da unaprijedimo operacije na aerodormu i ublažimo takve pikove, naročito kada ima puno turista. Tražimo načine da privučemo avio-kompanije da nastave redovne linije prema Podgorici i Tivtu”, saopštio je Spajić.

On je, govoreći o zaduženjima, naveo da je rebalansom budžeta ostavljena mogućnost zaduženja, pri čemu je prethodna vlada ostavila mogućnost do 600 miliona EUR.

“Mislim da nije potrebno toliko zaduženje. Definitvno je potrebno dopuniti trezor za ovu godinu, a onda napraviti jednu vrstu depozita za narednu godinu”, dodao je Spajić.

On je saopštio da će budžet biti predat i usvojen do kraja godine, tako da neće biti potrebe za privremenim finansiranjem.

Spajić je, govoreći o hedžingu, kazao da je velika greška bila što je povučen profit u junu.

“Hedžing je povučen zbog nedostatka para u trezoru, jer ne bi bilo likvidnih sredstava za plate i penzije”, tvrdi Spajić.

On je rekao da je postojao trenutak u prošloj godini kada je trebalo povući profit i uraditi aranžman poslije toga.

“Nijesu me poslušali, a mogli smo uzeti 170 miliona i tako ne bi bilo potrebno ono zaduženje sa dvocifrenim kamatnim stopama od 100 miliona EUR. To su sve greške koje su počinjene u prošlosti”, naveo je Spajić.

On je kazao da Vlada već razgovora sa finansijskim institucijama o novom hedžing aranžmanu.

“Hedžingom ćemo smanjiti kamatnu stopu za auto-put. Za to nije bilo opravdanja da se ne uradi”, zaključio je Spajić.

