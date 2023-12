Mujović i energetski subjekti traže model da se poskupljenje struje neutralizuje za većinu građana

Podgorica, (MINA-BUSINES) – Ministarstvo energetike i rudarstva traži model da se najavljeno povećanje cijene struje od januara neutralizuje za najveći broj građana, saznaje agencija Mina-business.

Prema saznanjima agencije, resorni ministar Saša Mujović želi da održi riječ koju je ranije dao, da se standard građana neće ugroziti.

Račun za struju za prosječno domaćinstvo sa dvotarifnim mjerenjem trebalo bi od januara da bude veći 5,63 odsto, nakon što je regulator djelimično prihvatio zahtjev za povećanje stavki na računu za struju koji pripadaju Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

Predstavnici regulatora ranije su kazali da će struja poskupiti u tom procentu ukoliko snabdjevač, odnosno Elektroprivreda (EPCG), ne promijeni cijenu električne energije.

U Ministarstvu je danas održan radni sastanak sa predstavnicima EPCG, na kojem se razgovaralo o više tema, između ostalog i o cijeni struje.

Prema nezvaničnim sazanjima agencije, EPCG neće povećati cijenu struje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS