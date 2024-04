Mujović: Država da podrži KAP

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kombinat aluminijuma u Podgorici (KAP) je moderna fabrika na čelu sa menadžmentom koji ima jasnu viziju razvoja, ocijenio je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović i dodao da bi država trebalo da podrži KAP.

On je danas posjetio KAP i sastao se sa menadžmentom te kompanije.

Mujović je kazao da je prijatno iznenađen sa onim što je zatekao na terenu, te da je takav Kombinat upravo ono što Crnoj Gori nedostaje, prenosi Media biro.

“Riječ je o jednoj izuzetno modernoj fabrici, na čelu sa menadžmentom koji ima jasnu viziju razvoja, što je najbitnije. U razgovoru sa (Veselinom) Pejovićem saznao sam o povezivanju kompanije sa automobilskom industrijom, a ono što proizvodi KAP se može dobro implementirati sa tog aspekta”, kazao je Mujović.

On je istakao da Crna Gora kao država treba biti ponosna na takvu kompaniju koja, kako je rekao, zapošljava oko 350 radnika i ima uticaj na čitave okolne djelatnosti koje su povezane sa njom.

Mujović je ukazao da je već instalirano dva megavata solarnih panela sa intencijom da količina proizvedene energije bude i do 12 megavata.

“Dakle, jako se kvalitetno radi i zaista sve čestitke menadžmentu. Mislim da ova država treba da podrži Kombinat, jer korisnost ovoj državi treba da mjerimo po tome koliko radnika zapošljava jedna fabrika i plaća li redovno poreze, sve ostalo je čisti populizam”, poručio je Mujović.

Vlasnik Uniproma Veselin Pejović rekao je da nakon izuzetno teškog perioda izazvnog koronom i velikih investicija i ulaganja kroz otvaranje dvije velike fabrike, nastavljaju sa razvojem KAP-a.

On je kazao da će uskoro postavljanjem solarnih panela postati potpuno energetski nezavisni od Elektroprivrede (EPCG) i dodao da su planu još dvije fabrike – fabriku bileta kapaciteta 70 hiljada tona i fabrika Legura kapaciteta 30 hiljada tona.

“Kao što sam i obećao kada sam preuzeo KAP, mi nismo stali sa invensticijama, uprkos svemu što se dešava u svijetu kada je posrijedi aluminisjka industrija. Takođe, izgradnjom solarnih panela naši proizvodi će dobiti zeleni sertifikat, odnosno garanciju da se naša proizvodnja odvija isključivo od obnoviljivih izbora energije”, poručio je Pejović.

On je pojasnio da se na taj način smanjuju CO2 gasovi svim proizvodima Kombinata, a koji su kao takvi poželjni za automobilsku industriju.

