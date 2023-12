Mugoša: Predvidjeti povećanje iznosa materijalnog obezbjeđenja i srazmjernih penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate (SD) će predložiti da se naredne godine poveća iznos materijalnog obezbjeđenja porodice i da korisnici takozvanih srazmjernih penzija ne mogu imati penziju nižu od minimalne, koja će od januara iznositi 450 EUR, saopštio je njihov potpredsjednik Boris Mugoša.

On je podsjetio da je Skupština na njegov predlog krajem prošle godine usvojila zaključak kojim zadužuje Vladu da predvidi povećanje iznosa materijalnog obezbjeđenja, jer ga primaju građani koji su zakonski definisani kao najsiromašniji.

Mugoša je objasnio da iznos osnove materijalnog obezbjeđenja porodice nije godinama povećan, iako su troškovi života u tom periodu drastično porasli.

“Nažalost, taj moj predlog koji je usvojila Skupština nije realizovan u ovoj godini, ali ću tražiti da se to napokon sedi u narednoj”, saopštio je Mugoša.

On smatra da je, osim toga, potrebno korigovati i iznos tuđe njege i pomoći koji je na izuzetno niskom nivou, ali uz prethodno urađenu detaljnu analizu zbog čega je broj korisnika drastično porastao u poslednjih godinu.

Mugoša je rekao da će predložiti da iznos penzija korisnika takozvanih srazmjernih penzija ne bude niži od minimalne.

“Takav predlog takođe zagovaram duže vrijeme i očekujem da će biti prihvaćen i realizovan u narednoj godini”, kazao je Mugoša.

On je podsjetio da je prilikom predloga skupštinskog zaključka koji je usvojen tražio da se potrebna sredstva obezbijede iz budžetske rezerve i kroz racionalizaciju određenih neproduktivnih budžetskoh izdataka, što je tada i prihvaćeno.

