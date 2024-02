Ministarstvo vodi podsticajnu politiku u vezi sa otkupom proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede stvara, kako je saopšteno, pravni ambijent i vodi podsticajnu politiku u vezi sa otkupom proizvoda, ali ključnu ulogu u komercijalnim transakcijama imaju proizvođači, trgovački lanci i distributeri.

Ministarstvo će, međutim, podržati animiranje prodajnih lanaca, radi što većeg otkupa i prodaje domaćih proizvoda.

Resorni ministar, Vladimir Joković, državni sekretar Krsto Rađenović i načelnik Direkcije za stočarsku proizvodnju Ranko Bogavac, razgovarali su sa poljoprivrednim proizvođačima Malesije u zgradi Opštine Tuzi. Cilj sastanka bio je pružiti direktnu priliku poljoprivrednicima da postave pitanja i dobiju odgovore predstavnika Ministarstva.

Na sastanku je saopšteno da je Ministarstvo otvoreno za saradnju s lokalnim samoupravama, posebno u vezi sa infrastrukturnim pitanjima na ruralnom području.

Na sastanku su se razmatrala brojna pitanja koja su od interesa za poljoprivrednike, kao što su plasman povrtarske proizvodnje, naročito lubenice, krompira i paradajza, ukidanje akciza na gorivo, naknade šteta u stočnom fondu, regulisanje vodosnabdijevanja na velikim farmama, te saradnje s lokalnom samoupravom.

Joković je istakao značaj i potrebu za uvećanjem domaće proizvodnje te potrebu za pravovremenom sadnjom i berbom, kako bi se izbjegao pritisak ponude na kratak vremenski period.

Odnos uvoza i izvoza je, kako je saopšteno, na nezadovoljavajućem nivou, iz čega proizilazi da za te proizvode postoji tržište i prostor za povećanjem obima proizvodnje, pri čemu je naročito važno voditi računa o kontinuitetu snabdijevanja i zahtjevima tržišta u Crnoj Gori.

Posebno je istaknuta potreba za usklađivanjem legislativnih i agrobudžetskih mjera sa standardima EU, s fokusom na poboljšanje kvaliteta, povećanje prinosa i razvoj kontrolnih mehanizama kako bi se postigla konkuretna i rentabilna poljoprivredna proizvodnja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ostaje otvoreno za svaki vid saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava i naročito poljoprivrednim proizvođačima, na zajedničkom zadataku u razvoju crnogorskog agrara.

