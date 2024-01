Milatović pozdravio odluku o povlačenju predloženih izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozdravio je, kako je kazao, odgovornu odluku poslaničkog kluba Demokrata da predložene izmjene Zakon o elektronskim komunikacijama povuče iz procedure.

On je na društvenoj mreži X podsjetio da je to zakonsko rješenje vratio na ponovno odlučivanje.

„U interesu Crne Gore je da novo zakonsko rješenje bude usklađeno sa EU preporukama“, naveo je Milatović.

Potpredsjednica Skupštine, Zdenka Popović, povukla je ranije, kao ovlašćeni predlagač, predložene izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama.

Ona je saopštila da povlači predloženo zakonsko rješenje nakon konsultacija i razgovora sa potpredsjednikom Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksom Bečićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom ekonomskog razvoja Nikom Gjeloshajem, kao i ministrarkom evropskih poslova Maidom Gorčević, a imajući u vidu stav Evropske komisije.

