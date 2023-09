Medojević: Eksplozija cijena posljedica programa Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Eksplozija cijena osnovnih životnih namirnica je direktna posljedica programa Evropa sad i vještačkog uvećanja tražnje, bez povećanja produktivnosti i novostvorene vrijednosti, ocijenio je predsjednik Porekta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

„Povećanje tražnje bez povećanja ponude direktno vodi ka povećanju cijena i inflacije. Ovo posebno važi za zemlje koje nemaju svoje valute i sopstvenu monetarnu i politiku kursa kojima se može reagovati na cijene i inflaciju“, naveo je Medojević u saopštenju.

On je rekao da su cijene hrane i osnovnih životnih namirnica u regionu i na globalnom nivou u julu pale 11,8 odsto, a u Crnoj Gori su porasle deset odsto, koliko su uvećane trgovačke marže zloupotrebom kartelskog položaja par trgovačkih lanaca u Crnoj Gori.

„Povećanje minimalne zarade je trebalo uvoditi postepeno i u skladu sa povećanjem produktivnosti ekonomije i fiskalnoj i budžetskoj stabilnosti“, ocijenio je Medojević.

Prema njegovim riječima, sad svi građani, u šta spadaju i nezaposleni, studenti, penzioneri, učenici, kroz potrošnju i uvećane cijene, porez na dodatu vrijednost (PDV) i akcize finansiraju povećane zarade koje prima samo 150 hiljada građana, od čega 62 hiljade zaposlenih u javnom sektoru.

„Grčka je imala rekordne stope rasta u periodu od 2000. do 2008. godine kada se i intenzivno i nekontrolisano zaduživala i nekontrolisano povećala plate i penzije. I šta se desilo? Bankrot“, rekao je Medojević.

On je kazao da će biti kasno kada svima bude jasno.

„Evropa sad, Grčka sjutra“, dodao je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS