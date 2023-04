Mastercard ubrzava prelazak na održive kartice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mastercard je objavio da ubrzava napore da iz svoje mreže do 2028. godine ukloni kartice od PVC plastike.

“Ovaj potez dodatno jača posvećenost kompanije ka ciljevima održivosti i dostupnosti održivijih rješenja potrošačima koji traže način da smanje svoj uticaj na okolinu”, navodi se u saopštenju.

Od 1. januara 2028. godine sve novoproizvedene plastične platne kartice moraće da budu napravljene od održivijih materijala, uključujući recikliranu ili plastiku iz bio izvora, kao što su rPVC, rPET, ili PLA, koje su odobrene kroz sertifikacioni program.

Kompanija će podržati svoje globalne partnere izdavaoce u periodu prelaska sa PVC na kartice od održivijih materijala.

“Mastercard je pokrenuo program Sustainable Card Program, odnosno Program održiva kartica, 2018. godine. Od tada se programu pridružilo više od 330 izdavaoca u 80 zemalja i svi rade u partnerstvu sa glavnim proizvođačima kartica u svojoj mreži na migraciji više od 168 miliona kartica na reciklirane i materijale na biološkoj bazi”, dodaje se u saopštenju.

Promjenom pravila, sve nove kartice biće sertifikovane od kompanije Mastercard u smislu procjene njihovog sastava i tvrdnji o održivosti. Nakon toga, sertifikovanje će potvrditi nezavisni revizor. Kada je kartica sertifikovana, na nju može da se stavi Card Eco Certification znak.

Mastercard je, kako su objasnili, započeo napore u pravcu održivosti prije više od jedne decenije. Preko svoje mreže, kompanija sarađuje sa partnerima u donošenju ekoloških inovacija i tržišnih inicijativa, poput Priceless Planet koalicije, kalkulatora ugljeničnog otiska i programa održive kartice.

