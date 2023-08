Lokalna samouprava u Vladi ima pouzdanog partnera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Lokalna samouprava Plužina u Vladi ima pouzdanog partnera kada je u pitanju ulaganje u infrastrukturne projekte koji treba čvršće da uvežu kulturno-istorijski, turistički, agrarni i energetski potencijal, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je u čestitki povodom 4. avgusta, Dana opštine Plužine, kazao da su navedeno dokazali ulaganjem koje je znatno veće od onog u protekle dvije decenije.

“Svojim prirodnim bogatstvima, kulturno-istorijskim sadržajima, površinom i strateški važnim položajem, Plužine zaslužuju izdašniju podršku”, naveo je Abazović.

On je rekao da nas Dan opštine podsjeća na slobodarsku tradiciju, ali i stradanje koje Pivu nije zaobilazilo kroz istoriju, naročito u toku Drugog svjetskog rata.

“Sa dužnim poštovanjem i ponosom zbog svijetle prošlosti, Plužine otvaraju nove razvojne stranice. Koristim priliku da lokalnoj upravi odam priznanje na temeljnom i odlučnom zalaganju da na održiv način unaprijedi i aktuelizuje mnogobrojne opštinske resurse”, rekao je Abazović.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Slobodanu Deliću, predsjedniku Skupštine opštine Petru Mitriću, odbornicama i odbornicima, građankama i građanima Plužina.

“Još jednom vam čestitam opštinski praznik, sa iskrenom željom da istrajete u namjeri da Plužine postanu nezaobilazna kulturna i turistička destinacija u nacionalnoj ponudi sjevera i ostanu snažan oslonac u njenoj energetskoj, poljoprivrednoj, drvnoj industriji i sveukupnom prosperitetu Crne Gore”, naveo je Abazović u čestitki.

