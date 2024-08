Ljumović: Vlada svjesno gurnula naše vinare u sivu zonu poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je svjesno gurnula domaće vinare u sivu zonu poslovanja usvajanjem Predloga izmjena i dopuna zakona o akcizama, ocijenio je potpredsjednik Liberalne partije i predstavnik Evropskog saveza, Aleksandar Ljumović.

On je objasnio da se rješenjem koje je usvojeno bez javne rasprave i konsultacija sa crnogorskim vinogradarima predlaže uvođenje akcize na mirna vina, čija bi visina iznosila 25 EUR po hektolitru.

„Vlada je na taj način ugrozila domaće proizvođače vina i što je najgore naše vinare svjesno gurnula u sivu zonu poslovanja“, rekao je Ljumović.

On je naveo da su u okolnim zemljama akcize na vino nula EUR, te da države tako štite svoje proizvođače vina.

„Crnogorski vinogradari su najbolji reprezenti države i njenog turističkog potencijala. Sa dugogodišnjim trudom koji je uložen u stvaranje vinograda, objekata za proizvodnju i degustaciju vina”, rekao je Ljumović.

On je poručio da takvim potezom nanosimo štetu svojim domaćim proizvođačima vina, koji su opterećeni raznim finansijskim kreditima, a dodatan problem je i taj da ne mogu da se izbore sa plasiranjem proizvoda na šire međunarodno tržište.

Vlada i Ministrastvo bi trebalo da, kako je dodao, pomognu crnogorsku proizvodnju i izvoz.

„Ovakvim potezom urušavamo domaćeg proizvođača i njegovu egzistenciju“, zaključio je Ljumović.

