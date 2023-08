Lekić i Čađenović sporni, Rovčanin izabran po zakonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktori Rudnika uglja (RUP) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Milan Lekić i Vladimir Čađenović, nijesu izabrani u skladu sa zakonskom procedurom, dok je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG) Nikola Rovčanin izabran zakonito.

To je navedeno u rješenju Uprave za inspekcijske poslove – odjeljenje za inspekciju rada, koje je potpisao inspektor rada Veljko Vlaović, pišu Vijesti.

Rješenje je dostavljeno nevladinoj organizaciji Institut Alternativa (IA), po čijem je zahtjevu urađen inspekcijski nadzor.

Inspektor navodi da je Odlukom Odbora direktora RUP-a od 12. aprila 2021, koju je potpisao predsjednik Odbora Dušan Janjušević, imenovan Lekić na period od četiri godine i da je s njim, shodno zakonima o privrednim društvima i radu potpisan četvorogodišnji ugovor o radu i regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Kako se navodi u rješenju, u članu 161 i članu 172 Zakona o privrednim društima propisane su nadležnosti Odbora direktora da imenuje i razrješava izvršnog direktora, a u članu 64 Statuta RUP-a da Odbor direktora imenuje i razrješava izvršnog direktora na mandat od četiri godine.

“Dakle, nesporno je da prilikom zapošljavanja Lekića nije sproveden postupak javnog oglašavanja. U članu 24 stav 1 Zakona o radu propisano je da je poslodavac dužan da slobodno radno mjesto prijavi Zavodu koji ga oglašava u skladu s posebnim zakonom, a u stavu 3, izuzetno od stava 2 ovog člana, Zavod je dužan da javno oglasi radno mjesto u privrednom društvu, javnoj ustanovi i drugoj javnoj službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik država odnosno opština u skladu s posebnim zakonom”, navodi se u rješenju.

Inspektor je objasnio da je u članu 25 stav 1 Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti propisano da je poslodavac dužan da slobodno radno mjesto prijavi Zavodu podnošenjem prijave o slobodnom radnom mjestu.

“U konačnom, RUP je bio dužan da raspiše oglas za radno mjesto, a javni oglas predstavlja konstitutivni element zasnivanja radnog odnosa, što znači nepoštovanje obje obaveze ima za posljedicu nezakonitost radnog odnosa. Zasnivanje radnog odnosa se vrši u skladu sa Zakonom o radu, a ne Zakonom o privrednim društvima, koji reguliše samo imenovanje i razrješenje izvršnog direktora, ali ne i postupak zasnivanja radnog odnosa”, navodi se u rješenju u kome piše da je RUP-u poslato 4. avgusta objavještenje o rezultatima ispitnog postupka, nakon čega će se donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti u pogledu zapošljavanja Milana Lekića na poslovima izvršnog direktora.

Kada je u pitanju CEDIS, inspektor navodi da je pripremljen zapisnik koji je trebalo da potpiše izvršni direktor, ali je inspektor informisan da je Čađenović na godišnjem odmoru do 25. avgusta, kao i direktor pravnog sektora.

“Na osnovu uvida u dokumentaciju, nesporno je da je situacija ista kao i u RUP-u, da nije bilo javnog oglašavanja, pa će se nakon potpisivanja zapisnika preduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti”, navodi se u rješenju.

U izjašnjenju RUP-a navodi se da oni smatraju da nijesu imali zakonsku obavezu da radno mjesto izvršnog direktora javno oglase, nego da ga imenuju shodno Zakonu o privrednim društvima i Statutom društva. Istakli su i da je Rudnik u većinskom vlasništvu EPCG, a ne države Crne Gore, i da nije postojala zakonska obaveza javnog oglašavanja.

Iz Rudnika je Vijestima nezvanično rečeno da će uskoro raspisati konkurs za izbor izvršnog direktora.

Vijestima nije odgovoreno da li će Lekić na poziciji izvršnog direktora ostati do izbora novog, ili mu prestaje mandat danom donošenja rješenja kojim je utvrđeno da je nezakonito izabran na tu dužnost.

Čađenović je kazao Vijestima da još nije gotov zapisnik i da nijesu dobili rješenje, ali da će sve nepravilnosti, ako ih bude, biti otklonjene.

Istraživač javnih politika u IA, Marko Sošić, Vijestima je kazao da su pojedina preduzeća u državnom vlasništvu, kao što su, između ostalih, EPCG, CEDIS i RUP, imenovala izvršne direktore na osnovu Zakona o privrednim društvima zaobilazeći odredbe Zakona o radu, bez postupka javnog oglašavanja.

“Na osnovu naše prijave, inspekcija je utvrdila da su ispunjeni formalni uslovi za zaposlenje izvršnih direktora ovih preduzeća, pa su njihovi ugovori apsolutno ništavi jer su donijeti suprotno prinudnim propisima države i ne proizvode pravno dejstvo. Za nas su izvršni direktor i Odbor direktora RUP-a bili zreli za razrješenje prvi put kada su na naš zahtjev za slobodan pristup informacijama odgovorili da nijesu obveznik zakona i nisu dužni da nam išta dostave”, kazao je Sošić.

Prema njegovim riječima, brine ih tumačenje inspekcije rada po kojem je dovoljno da privredno društvo preuzme izvršnog direktora kao zaposlenog iz drugog društva putem sporazuma da bi se oslobodilo obaveze da javno oglasi to radno mjesto.

“To se desilo u EPCG u kojem je Nikola Rovčanin najprije sporazumno preuzet iz Vodovoda Pljevlja, a onda imenovan za izvršnog direktora bez prethodnog javnog oglašavanja. Takvo tumačenje stvara mogućnost da se izvršni direktori sporazumno rotiraju u “javnim preduzećima”, a da se nikada ne sprovede javno oglašavanje. Ovaj slučaj pokazuje koliko je loše što je cijela oblast radnih odnosa u državnim preduzećima prepuštena Zakonu o radu i koliko je praznina u pravnom okviru u kojem trenutno rade ova preduzeća”, rekao je Sošić.

On je naveo da je imenovanje visokih partijskih funkcionera kao izvršnih direktora državnih preduzeća, koji u većini slučajeva nemaju dodirnih tačaka ni sa djelatnošću preduzeća niti sa poslovima upravljanja, praksa koju obaveza javnog oglašavanja neće zaustaviti.

“Neophodna je politička volja da se mjera političkog upliva u upravljanje ovim preduzećima svede na pristojni minimum, ali nje do sada nije bilo”, ocijenio je Sošić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS