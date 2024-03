Kupališta će biti spremna za sezonu 1. maja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska kupališta biće spremna za turističku sezonu 1. maja i traži se na zakonu utemeljen način da ugovori sa aktuelnim zakupcima budu produženi, saopštili su predstavnici resornih ministarstava na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore (PKCG).

Iz PKCG su kazali da je na sjednici povodm pripreme tursitičke sezone, saopšteno da će planirani tender za davanje kupališta u zakup, biti odložen za treći kvartal.

Time su, kako se navodi, uvaženi zahtjevi turističke privrede koja je preko Privredne komore poručila da kašnjenje u pripremi tendera za davanje kupališta u zakup može ugroziti odvijanje predstojeće turističke sezone zbog nepripremljenosti plaža koje su prepoznati brend Crne Gore.

„Pa da stoga treba razmotriti mogućnosti revidiranja ugovora sa aktuelnim zakupcima koji su uložili značajna sredstva u njihovo uređenje u skladu sa najvišim standardima i infrastrukturno opremanje“, dodaje se u saopštenju PKCG.

Državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Majda Adžović, rekla je da je opredjeljenje Vlade da kupališta 1. maja budu spremna za sezonu.

Ona je kazala da će Ministarstvo pristupiti revidiranju ugovora uz novi cjenovnik do kraja kupališne sezone.

„Takođe, nova bodovna politika i sistem planiranja kupališta biće primijenjeni na sljedećem tenderu čija priprema će započeti u trećem kvartalu, a koji će biti sproveden na vrijeme, za razliku od dosadašnje prakse“, dodala je Adžović.

Navodi se da je Ministarstvo pristupilo izradi programa privremenih objekata u zoni morskog dobra, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, a koji će biti usvojen do kraja marta.

„S obzirom na dolazeću ljetnju turističku sezonu i važnost adekvatnog planiranja, Ministarstvo se fokusiralo isključivo na postavljanje novih kupališta, dok će postojeća ostati nepromijenjena“, rekla je Adžović.

Ona je dodala da je ta odluka donijeta sa ciljem osiguranja pravovremenog početka turističke sezone, uz poštovanje zakonskih propisa.

Adžović je najavila da će ideja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom da kupališta budu data u zakup pod pravičnijim i transparentnijim uslovima, biti sprovedena fazno.

„Uvažavamo argumente koje je iznijela PKCG koja zastupa privrednike koji zakupljuju plaže, pa ćemo pokrenuti široki dijalog koji će ići u pravcu produženja dosadašnjeg roka zakupa plaža, odnosno izmjene legislative u navedenom pravcu“, kazala je Adžović.

Ona je rekla da će se ta saradnja resornih ministarstva, Morskog dobra i Komore biti nastavljena i u narednom periodu kroz striktnu kontrolu poštovanja svih ugovornih obaveza zakupaca plaža, a naročito izdavanja fiskalnih računa, a sve na korist građana Crne Gore.

Kako se navodi u saopštenju PKCG, privrednici su pozdravili saopštene najave, uz još jednom apostrofiranu ocjenu da bi kašnjenje sa realizacijom tendera dovelo do neuređenih kupališta i potencijalnih višemilionskih gubitaka tokom sezone zbog pada kvaliteta turističke usluge.

„Njihovo odlaganje imaće višestruke koristi za crnogorski turizam, a takođe će omogućiti novim zakupcima da se adekvatno pripreme za doček gostiju naredne godine“, kazali su privrednici.

Navodi se da je tokom sjednice ukazano i da je skijališna sezona bez ijednog snježnog dana doživjela neuspjeh i prouzrokovala velike gubitke za privrednike koji su je pripremali.

Sa sjednice je, kako se dodaje, upućen zahtjev Vladi do pomogne u ublažavanju posljedica loše skijališne sezone i time doprinese adekvatnoj pripremi predstojećih.

Odbor je razmotrio i temu aviodostupnosti Crne Gore i informaciju o poslovanju u turizmu tokom prošle godine.

