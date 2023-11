Kroz program prekogradnične saradnje realizovano 29 projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora je u proteklih sedam godina doprinio realizaciji 29 projekata, sa preko 6,4 miliona EUR sredstava Evropske unije (EU), saopštila je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa.

„Ponosni smo što smo podržali ove projekte, jer su značajno poboljšali živote ljudi koji žive u područjima obuhvaćenim programom“, navela je Popa na završnoj konferenciji IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, koju je Ministarstvo evropskih poslova organizovalo u Podgorici.

Popa je saopštila da je prekogranična saradnja idejna okosnica ujedinjene Evrope i moćan instrument za izgradnju prosperiteta širom kontinenta.

„Prekogranični programi EU na Zapadnom Balkanu su među našim najcjenjenijim programima podrške, jer opipljivo unapređuju društveni, ekonomski i teritorijalni razvoj regiona“, kazala je Popa.

Prema njenim riječima, gledajući u budućnost, EU, Crna Gora i Srbija su nedavno potpisale i novi sporazum, koji obezbjeđuje ukupno 8,4 miliona EUR za narednih nekoliko godina.

„Novi prekogranični program nastavlja da njeguje saradnju u oblasti kulturne baštine, zdravstvenih i socijalnih usluga i mogućnosti zapošljavanja. Projekti koje finansira EU već su podržali očuvanje i promociju prirodne i kulturne baštine, tradicija i umjetnosti u regiji bogatoj istorijom i raznolikošću. Podstakli su kulturnu razmjenu i turizam, jačajući lokalne privrede i dodatno približavajući ova područja“, rekla je Popa.

Zahvaljujući daljem finansiranju EU, Crna Gora i Srbija će imati priliku da unaprijede zdravstvene i socijalne usluge, s posebnom pažnjom na ugrožene grupe.

Popa je ocijenila da su zajedničke inicijative već poboljšale pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, kao i zajedničkoj medicinskoj ekspertizi, te olakšale razmjenu ključne medicinske opreme i zaliha.

„Ova saradnja osigurava da su obje države bolje pripremljene za zaštitu zdravlja i dobrobiti svih građana“, tvrdi Popa.

Što se tiče zapošljavanja, koje je od vitalnog značaja za ekonomski rast i društvenu stabilnost, novi program prekogranične saradnje nastaviće da promoviše otvaranje novih radnih mjesta, preduzetništvo i razvoj vještina.

„Uklanjanjem barijera za mobilnost radne snage, ove inicijative će podstaći saradnju između preduzeća i ekonomsku otpornost u regionu, a time i jačanje ukupnih ekonomskih veza između država-susjeda, što je ključno za ideju ekonomske integracije EU“, saopštila je Popa.

Prema njenim riječima, EU pažljivo prati uticaj projekata prekogranične saradnje.

„Testiranje rješenja društvenih i ekonomskih pitanja na lokalnom nivou je izazovno, ali može donijeti snažan zamajac za veće inicijative i širi društveni uticaj“, rekla je Popa.

Ona je objasnila da programi prekogranične saradnje EU grade jače veze među susjednim državama i dokazuju koliko saradnja može biti moćna u rješavanju zajedničkih izazova.

„Kao takvi, oni su jasna ilustracija posvećenosti EU ujedinjenoj, prosperitetnoj i mirnoj Evropi“, zaključila je Popa.

IPA II Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 realizuje se na teritoriji 14 opština u Crnoj Gori – Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak, kao i na teritoriji Raškog, Zlatiborskog i Moravičkog okruga u Srbiji.

Projekti su sprovedeni u oblastima kulture, zdravstva, ekonomske saradnje, socijalne inkluzije, zapošljavanja, zaštite životne sredine i podsticanja prilagođavanja klimatskim promjenama, kao i razvoja turističkih potencijala kroz valorizaciju prirodnog i kulturnog nasljeđa.

