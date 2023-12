Krivične prijave protiv svih članova Odbora direktora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Jedan od kandidata na konkursu za izvršnog direktora Luke Bar, Momčilo Jelić, podnijeće krivične prijave protiv svih članova Odbora direktora tog preduzeća.

Jelić je to potvrdio za Primorski portal nakon što je Odbor direktora ponovo krajem novembra imenovao Iliju Pješčića za izvršnog direktora Luke Bar, i to dan nakon što ga je prethodno razriješio dužnosti po presudi Višeg suda.

“Radi se o nepoštovanju sudske odluke. Odbor direktora nije pozvao kandidate koji su se prijavili na konkurs i sa svima uradili intervjue. Ovo što je uradio aktuelni Odbor direktora Luka Bar je usiljeni inat. Pješčić ne ispunjava uslove”, tvrdi Jelić uz podsjećanje da je i protiv njega ranije podnio krivičnu prijavu.

Jelić je kazao da će krivičnu prijavu protiv članova Odbora direktora podnijeti zbog zloupotrebe službenog položaja, prenosi Primorski portal.

“Neću odustati i tražiću pravdu do Strazbura”, kazao je Jelić, koji je sada direktor Direktorata za željeznicu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Jelić je dodao da iz Luke Bar danima čeka Odluku Odbora direktora sa obrazloženjem i pravnom poukom.

Osnovni sud je odlučivao po tužbi jednog od kandidata na konkursu Momčila Jelića, a Viši sud je potvrdio presudu prvostepenog.

Jelić u tužbi protiv Luke Bar navodi da se poništi odluka Odbora direktora o izboru Pješčića za izvršnog direktora, donijeta u oktobru 2021. godine i da se izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata.

Sud je nalažio Luci Bar da izvrši ponovni izbor između prijavljenih kandidata u roku od osam dana od pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Na konkurs za izbor izvršnog direktora, osim Pješčića i Jelića, prijavili su se Savo Vujošević, Željko Ivanović i Dejan Keković.

Uslove konkursa, kako su utvrdile službe Luke Bar, ispunjavali su Vujošević, Pješčić i Jelić, sa kojima su i urađeni intervjui od prethodnog Odbora direktora čija predsednica je bila Slađana Perišić.

Aktuelni Odbor direktora na čijem je čelu Darko Pekić, krajem novembra ove godine, nije uradio intervuje sa kandidatima što je potvrdio Jelić za Primorski portal.

Tri dana nakon što je Viši sud potvrdio presudu Osnovnog suda Odbor direktora Luke Bar jednoglasno je ponovo izabrao Iliju Pješčića za izvršnog direktora kompanije.

Pekić je za Primorski portal kazao da je rok od osam dana bio kratak te da nijesu smjeli rizikovati da neki od kandidata ne bude u mogućnosti doći na intervju, ali su prije donošenja Odluke o ponovnom imenovanju Pješčića kontaktirali više pravnika, advokatskih kancalarija i organizacija.

“Odbor direktora je jednoglasno donio Odluku o imenovanju Ilije Pješčića na mjesto izvršnog direktora. Konstatovano je da je Pješčić dostavio najkonkretniji i najrealniji Plan i program rada Luka Bar za mandatni period od četiri godine, što mu je dalo prednost u odnosu na ostale kandidate“, navodi se u saopštenju Luke Bar.

Kako je saopšteno iz tog preduzeća, Pješčić će dužnost obavljati do 4. oktobra 2025. godine.

Takođe se navodi da je na sjednici Odbora direktora održanoj prošle sedmice, donešena odluka o provjeri diploma svih zaposlenih u preduzeću Luka Bar.

