Kotor na čelu liste 30 najljepših mjesta svijeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Magazin Time Out predstavio je listu 30 najljepših mjesta svijeta, koju predvodi Kotor.

Napominjući da odabir najljepših mjesta svijeta nije lak zadatak, navedeno je da je lokacije s liste najljepših birala mreža svjetskih putopisaca koji su iskusili ljepotu svakog mjesta koji se našao na popisu, prenosi portal RTCG.

Na prvom mjestu liste našao se Bokokotorski zaliv u Crnoj Gori gdje “Jadransko more u uskim prolazima strmih dinarskih Alpa formira Boku Kotorsku”.

“Ovdje, stisnut između vode i stijena, nalazi se trouglasti, srednjovjekovni Stari grad Kotor, sa svojom tvrđavom koja prkosi gravitaciji koja se cik-cak uzdiže uz strme litice iznad”, naveo je saradnik Time Out magazine, Pol Stford.

U nastavku se dodaje da iako se iz grada moguće popeti stepenicama tvrđave, više voli da luta krivudavim pastirskim stazama na sjevernom krilu tvrđave.

“Ovdje, usred ruševina napuštenog sela bez puta, možete probati domaći ovčji sir i raženi hljeb u posljednjoj naseljenoj seoskoj kući, s pogledom na staklastu, opsidijansku vodu zaliva”, dodaje u nastavku.

Na drugom mjestu liste našao se Island, a slijede Erg Chebbi u Maroku, Mont-Saint-Michel u Francuskoj, Velika džamija šeika Zayeda u Abu Dhabiju, kao i Ella na Šri Lanci.

