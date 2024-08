Kordić: Centralna regija ima značaja turistički potencijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna regija, koja do sada uopšte nije bila prepoznata kao turistička zona, ima značajan turistički potencijal i mogućnost da nađe niše u turističkom tržištu koje jug i sjever ne mogu da popune, ocijenila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona je danas održala sastanak sa predstavnicima opština centralne regije i turističke privrede, sa ciljem razmatranja ključnih pitanja strategije razvoja turizma u ovom regionu, kao i jačanja saradnje između Ministarstva turizma i lokalnih vlasti.

Domaćin sastanka je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, bila Opština Nikšić.

Kordić je navela da je veoma važno da shvatimo da je Crna Gora jedan jedinstveni turistički proizvod i da se svaka regija može razvijati sa svojim posebnostima, ali da su one međusobno komplementarne.

„Centralna regija, koja do sada uopšte nije bila prepoznata kao turistička zona, zapravo ima značajan turistički potencijal i mogućnost da nađe niše u turističkom tržištu koje jug i sjever ne mogu da popune. Meni je bilo veoma važno da čujem predloge turističkih organizacija, kao i predstavnika privrede, u smislu da dođe do određene izmjene legislative, koja bi im omogućila da efikasnije obavljaju svoj posao”, kazala je Kordić.

Ona je objasnila da je stoga Ministarstvo turizma već planiralo da u trećem kvartalu ove godine predloži izmjene i dopune Zakona o turističkim organizacijama i boravišnoj taksi, kako bi vidjeli na koji način se svi predlozi mogu uvrstiti u zakonodavstvo.

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, kazao je da je zadovoljan što se Ministarstvo turizma interesuje za turizam u centralnoj regiji, jer to do sada nije bio slučaj, što je jedna pozitivna novina u djelovanju Ministarstva turizma i nove ministarke Simonide Kordić.

“Mislim da smo razmijenili dosta iskustava i da smo dali dosta dobrih predloga, kojima će Ministarstvo turizma, zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, unaprijediti turističku ponudu u centralnoj regiji Crne Gore“, poručio je Kovačević.

Svi prisutni saglasili su se da je neophodno intenzivirati saradnju kako bi se iskoristili svi potencijali i unaprijedila turistička ponuda regiona.

Sastanak je, kako je saopšteno, završen dogovorom o daljim koracima i mjerama koje će doprinijeti razvoju turizma u centralnoj regiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS